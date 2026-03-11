Wall St s'apprête à ouvrir en demi-teinte, les investisseurs évaluant les données sur l'inflation ; l'annonce de l'AIE est attendue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,26%, S&P 500 0,13%, Nasdaq 0,04%

* Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en février

* JPMorgan resserre ses prêts aux groupes de crédit privés, selon un rapport

* Les actions d'Oracle augmentent grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2027

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs évaluant un rapport clé sur l'inflation et attendant une annonce cruciale de l'Agence internationale de l'énergie sur la libération des réserves de pétrole brut.

Les prix de l'énergie ont fluctué en fonction des informations selon lesquelles l'Allemagne et le Japon envisageraient de libérer des réserves de pétrole pour stabiliser l'offre avant une décision de l'Agence internationale de l'énergie, face à l'intensification des frappes aériennes au Moyen-Orient qui sont susceptibles de bloquer le transport maritime à travers le détroit stratégique d'Ormuz pendant un certain temps.

Les investisseurs ont également digéré un rapport du département du travail qui a montré que les prix à la consommation ont augmenté conformément aux attentes en février, alors que le coût de l'essence a augmenté en prévision d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient.

Selon les données compilées par LSEG, les investisseurs considèrent désormais que la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base en octobre, par rapport à septembre, avant la publication du rapport.

Les remarquesdu président Donald Trump en début de semaine ont rassuré les marchés sur le fait que la guerre pourrait ne pas durer des mois et lesprix du pétrole, qui avaient frôlé les 120 dollars le baril en début de semaine, ont depuis chuté à moins de 90 dollars le baril.

Les signes d'un ralentissement du marché de l'emploi

sont susceptibles de compliquer davantage l'élaboration de la politique monétaire de la banque centrale.

"Tant que le détroit d'Ormuz ne sera pas ouvert et que les troubles au Moyen-Orient ne seront pas apaisés, la Réserve fédérale pourrait s'abstenir de toute action sur les taux d'intérêt", a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

"La Fed doit maintenant faire le tri entre les tarifs douaniers, les remboursements tarifaires potentiels, les prix de l'énergie plus élevés et l'affaiblissement de l'emploi afin d'obtenir une certaine clarté sur ce qu'elle doit faire ensuite."

À 9:04 a.m . ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 123 points, soit 0,26%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 8,5 points, soit 0,13%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 10,25 points, soit 0,04%.

L'indicateur de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a augmenté de 0,75 point pour atteindre 25,72.

Pendant ce temps, Oracle < ORCL.N > a prédit que le boom des centres de données d'intelligence artificielle permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027, ce qui a fait grimper ses actions de 10 % dans les échanges de pré-marché.

Un bond de plus de 3% des prix du pétrole et du gaz a pesé sur les actions des compagnies de voyage telles que American Airlines AAL.O et le croisiériste Carnival CCL.N qui étaient en baisse marginale.

Les remarques de Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, sont attendues plus tard dans la journée et seront examinées de près afin de déterminer toute orientation politique.

Les investisseurs ont également surveillé les développements dans l'espace de crédit privé.

JPMorgan Chase < JPM.N > a réduit la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privé et resserre ses prêts au secteur, selon un rapport.

Ares Management ARES.N et Apollo Global APO.N ont baissé de 0,6% chacun.

Parmi les autres, la société de services pétroliers SLB <SLB.N > a perdu 2% après avoir déclaré que les tensions au Moyen-Orient affecteraient ses résultats du premier trimestre.

Campbell's < CPB.O > a chuté de 5,2 % après avoir réduit ses prévisions annuelles et averti d'une pression accrue au cours du second semestre de l'année en raison de la révision des tarifs douaniers américains.

La société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté de 11 % après avoir prévu 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux estimations.