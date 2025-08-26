Wall St s'apprête à ouvrir en demi-teinte après la dernière attaque de Donald Trump contre la Réserve fédérale

Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,09%, S&P 500 0,07%, Nasdaq 0,09%

Interactive Brokers en hausse suite à l'inclusion dans le S&P 500

EchoStar bondit après l'achat par AT&T de licences d'utilisation du spectre pour 23 milliards de dollars

AMD progresse grâce à la mise à jour haussière de Truist Securities

(Mise à jour avant l'ouverture du marché) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en demi-teinte mardi, sous la pression d'une hausse des rendements des obligations du Trésor à plus long terme, alors que la décision de Donald Trump de limoger un gouverneur de la Réserve fédérale a ravivé les inquiétudes quant à l'indépendance de la banque centrale.

Les investisseurs attendaient également les résultats de Nvidia NVDA.O et un rapport clé sur l'inflation plus tard dans la semaine pour en savoir plus sur l'intelligence artificielle et les baisses de taux d'intérêt - les deux grands thèmes à l'origine des récentes hausses du marché.

Dans un geste sans précédent, Trump a déclaré qu'il renvoyait le gouverneur de la Fed, Lisa Cook , en raison d'irrégularités présumées dans l'obtention de prêts hypothécaires, suscitant le malaise des investisseurs quant à ce que cela pourrait signifier pour les perspectives de la politique monétaire à quelques semaines de la réunion de la banque centrale.

L'action de Donald Trump sera probablement contestée sur le plan juridique, mais si elle aboutit, elle lui permettra de nommer un nouveau membre au conseil d'administration de la Fed, à un moment où il a appelé à une baisse des taux d'intérêt.

"Avant, iln'y avait que des mots et des menaces. Maintenant, le fait qu'une décision réelle ait été mise en œuvre a attiré l'attention de la communauté des investisseurs plus qu'auparavant", a déclaré Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Malgré la persistance des pressions inflationnistes, les traders ont prévu une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base pour septembre, encouragés par les signaux pessimistes du président de la Fed Jerome Powell, les données indiquant une faiblesse du marché du travail et la probabilité que le candidat de Trump Stephen Miran puisse occuper un poste vacant au sein de la banque centrale.

"Il est très difficile de plaider en faveur d'une baisse des taux actuellement... car les données économiques n'indiquent pas uniformément que l'économie subit de fortes pressions et justifie une baisse", a déclaré Peter Andersen.

Les prochains rapports sur l'inflation et l'emploi pourraient inciter les investisseurs à réévaluer leurs attentes en matière de baisses de taux.

A 08:48 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 43 points, ou 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 4,75 points, ou 0,07%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 20,5 points, ou 0,09%.

Les bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR et à 30 ans US30YT=RR ont également baissé et le dollar =USD a reculé par rapport aux principales paires de devises. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Les résultats de Nvidia mercredi seront un catalyseur majeur pour les actions américaines qui ont progressé ces dernières années grâce à la croissance potentielle des bénéfices provenant de l'intelligence artificielle. Les investisseurs chercheront également à savoir comment le récent accord de partage des revenus avec le gouvernement américain pourrait influer sur les prévisions.

L'enthousiasme pour l'IA a également fait grimper les valorisations de l'indice de référence de Wall Street, le S&P 500 .SPX , au-dessus des moyennes à long terme, ce qui accroît le risque d'un effondrement au cas où le géant des puces ne répondrait pas aux attentes du marché.

Les actions de Nvidia étaient légèrement en hausse dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Advanced Micro Devices AMD.O a gagné 2,6% après que Truist Securities ait relevé le titre de la puce de "conserver" à "acheter".

Interactive Brokers IBKR.O a augmenté de 3 %, la plateforme de transactions devant rejoindre le S&P 500 avant l'ouverture des marchés le 28 août.

EchoStar SATS.O a bondi de72% après que le géant des télécommunications AT&T T.N a déclaré qu'il avait accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à l'entreprise de communication par satellite pour environ 23 milliards de dollars.

Par ailleurs, les nouvelles commandes de biens d'équipement manufacturés ont augmenté plus que prévu en juillet. Les investisseurs se concentreront également sur les remarques du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.