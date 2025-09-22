Wall St s'apprête à ouvrir en baisse après un rallye, les mesures prises par Trump en matière de visas pèsent lourd

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Bourses à terme en baisse: Dow 0,37 %, S&P 500 0,34 %, Nasdaq 0,39 %

*

Pfizer achète Metsera pour 7,3 milliards de dollars

*

Compass achète son rival Anywhere pour environ 4,2 milliards de dollars

*

Les actions du secteur technologique américain chutent alors que Trump impose de nouveaux frais importants sur les visas H-1B

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Wall Street s'apprêtait à ouvrir en baisse lundi, après avoir atteint des sommets record lors de la séance précédente, tandis que l'incertitude entourant les politiques du président Donald Trump en matière de visas a également assombri le sentiment.

Les marchés ont marqué une pause après un rallye technologique vendredi qui a poussé les trois indices à clôturer à des niveaux record pour la deuxième session consécutive, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leur troisième semaine consécutive de gains.

Les entreprises technologiques américaines ont glissé dans les échanges avant bourse après que l'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100 000 dollars par an pour les visas de travail H-1B, ce qui a incité certaines grandes entreprises technologiques et banques à avertir leurs employés de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement.

Les grandes entreprises telles que Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O ont légèrement baissé, car les entreprises technologiques américaines dépendent fortement des travailleurs qualifiés de l'Inde et de la Chine.

Cognizant Technology Solutions CTSH.O , JPMorgan JPM.N et Intel INTC.O , qui figurent parmi les plus grands sponsors de visas H-1B, ont reculé de 0,5 % à 1,6 %.

"Les frais et le récent flux de nouvelles liées aux visas indiquent un environnement qui devient de plus en plus strict et pourrait nuire au sentiment", a déclaré Tien-tsin Huang, analyste des actions chez J.P. Morgan, dans une note.

"Les entreprises et les clients prendront des mesures pour minimiser l'impact financier

À 8:19 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 174 points, soit 0,37 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 23 points, soit 0,34 % et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 96,25 points, soit 0,39 %.

La réduction d'un quart de point des taux d'intérêt prévue par la Réserve fédérale la semaine dernière et les indications de nouvelles réunions à venir ont contribué à la récente reprise de Wall Street, qui a été en partie alimentée par un regain d'enthousiasme pour les échanges d'actions liées à l'intelligence artificielle.

Les contrats à terme liés à l'indice Russell 2000 RTYc1 étaient en baisse de 0,2 % après que l'indice ait atteint un record intrajournalier vendredi.

Les trois principaux indices de Wall Street sont en territoire positif jusqu'à présent en septembre - un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,4 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

De nombreuses données économiques doivent être publiées cette semaine, notamment sur les dépenses de consommation des ménages - la mesure de l'inflation préférée de la Fed - et sur le produit intérieur brut.

Les marchés analyseront également les commentaires d'une série de décideurs politiques lundi, y compris le nouveau gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran.

Kenvue KVUE.N a chuté de 4,6 % avant l'annonce de l'administration Trump concernant ses conclusions sur l'autisme. Selon un rapport publié au début du mois, l'administration prévoyait d'annoncer que l'analgésique Tylenol de Kenvue administré aux femmes enceintes était potentiellement lié à l'autisme.

Pfizer PFE.N a déclaré qu'il allait acquérir le développeur de médicaments pour la perte de poids Metsera

MTSR.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 7,3 milliards de dollars. Les actions de Pfizer ont augmenté de 1,7 %, tandis que celles de Metsera ont grimpé de 60 %.

Compass COMP.N a chuté de 11,2 % après que la société de courtage a conclu un accord pour acquérir son rival , Anywhere Real Estate HOUS.N , dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 4,2 milliards de dollars. Les actions d'Anywhere ont augmenté de plus de 52 %.

Fox Corp FOXA.O a gagné 5 % après qu'un rapport ait indiqué que le principal patron de la société de médias envisageait une participation dans TikTok .