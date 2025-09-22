Allemagne : Friedrich Merz charge un banquier chevronné d'attirer les investissements étrangers

L'Allemagne est en quête d'investissements privés pour moderniser ses infrastructures et soutenir son industrie et l'innovation.

Martin Blessing à Berlin, le 22 septembre 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Il aura pour objectif de définir l'argumentaire de l'Allemagne pour se vendre auprès des investisseurs. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a nommé lundi 22 septembre Martin Blessing, un banquier expérimenté, et l'a chargé de promouvoir auprès d'investisseurs étrangers l'économie allemande en perte de compétitivité.

Martin Blessing, 62 ans, est ainsi nommé "mandataire personnel pour les investissements", rattaché au chancelier. Il est l'ancien président du directoire de la banque allemande Commerzbank entre 2008, année de la grande crise financière, et 2016, puis cadre dirigeant jusqu'en 2019 au sein de la banque suisse UBS. Son expérience va l'aider à faire jouer "ses excellents contacts dans le monde économique et financier international", a déclaré le chancelier devant la presse.

Il a précisé que Martin Blessing, depuis 2022 président du conseil d'administration de la banque danoise Danske Bank et rémunéré en tant que tel, ne touchera qu'un euro symbolique pour cette nouvelle mission.

"Je souhaite développer un programme appelé l''Equity Story' pour l'Allemagne", a déclaré le banquier devant la presse. Une "Equity Story" sur les marchés financiers désigne l'argumentaire qu'une entreprise utilise pour se présenter et se vendre auprès des investisseurs , par exemple lors d'une introduction en Bourse.

Martin Blessing devra attirer des capitaux dans une Allemagne en quête d'investissements privés pour moderniser ses infrastructures ainsi que soutenir son industrie et l'innovation.

Vaste programme pour attirer les capitaux

Une grande conférence pour investisseurs est prévue, a ajouté le banquier, qui a reconnu qu'il lui faudra plus de trois mois pour l'organiser.

Berlin a déjà mis en place plusieurs mesures pour attirer les capitaux, notamment un "programme d'investissement immédiat, le fonds spécial pour les infrastructures et une réforme complète de l'impôt sur les sociétés", a ajouté Friedrich Merz. L'initiative " Made for Germany", lancée en juillet 2025, a par ailleurs permis à plus de 60 entreprises de s'engager à investir plus de 630 milliards d'euros sur trois ans.

Martin Blessing supervisera également Germany Trade and Invest (GTAI), l'agence fédérale chargée du marketing du site économique allemand et de l'accompagnement des entreprises à l'international.

Plus de 1.700 entreprises étrangères ont annoncé en 2024 des projets d'implantation ou d'expansion en Allemagne, pour un volume total de 23,2 milliards d'euros –le troisième plus élevé jamais enregistré, malgré un léger recul de 2% par rapport à 2023, a indiqué en mai cette agence.

Mais l'abandon par le groupe américain Intel d'une usine de semi-conducteurs et la faillite du suédois Northvolt, qui a enterré son projet d'usine de batteries en Allemagne, illustrent les difficultés du pays à séduire les capitaux étrangers malgré de fortes subventions.