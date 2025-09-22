 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne : Friedrich Merz charge un banquier chevronné d'attirer les investissements étrangers
information fournie par Boursorama avec Media Services 22/09/2025 à 16:42

L'Allemagne est en quête d'investissements privés pour moderniser ses infrastructures et soutenir son industrie et l'innovation.

Martin Blessing à Berlin, le 22 septembre 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Martin Blessing à Berlin, le 22 septembre 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Il aura pour objectif de définir l'argumentaire de l'Allemagne pour se vendre auprès des investisseurs. Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a nommé lundi 22 septembre Martin Blessing, un banquier expérimenté, et l'a chargé de promouvoir auprès d'investisseurs étrangers l'économie allemande en perte de compétitivité.

Martin Blessing, 62 ans, est ainsi nommé "mandataire personnel pour les investissements", rattaché au chancelier. Il est l'ancien président du directoire de la banque allemande Commerzbank entre 2008, année de la grande crise financière, et 2016, puis cadre dirigeant jusqu'en 2019 au sein de la banque suisse UBS. Son expérience va l'aider à faire jouer "ses excellents contacts dans le monde économique et financier international", a déclaré le chancelier devant la presse.

Il a précisé que Martin Blessing, depuis 2022 président du conseil d'administration de la banque danoise Danske Bank et rémunéré en tant que tel, ne touchera qu'un euro symbolique pour cette nouvelle mission.

"Je souhaite développer un programme appelé l''Equity Story' pour l'Allemagne", a déclaré le banquier devant la presse. Une "Equity Story" sur les marchés financiers désigne l'argumentaire qu'une entreprise utilise pour se présenter et se vendre auprès des investisseurs , par exemple lors d'une introduction en Bourse.

Martin Blessing devra attirer des capitaux dans une Allemagne en quête d'investissements privés pour moderniser ses infrastructures ainsi que soutenir son industrie et l'innovation.

Vaste programme pour attirer les capitaux

Une grande conférence pour investisseurs est prévue, a ajouté le banquier, qui a reconnu qu'il lui faudra plus de trois mois pour l'organiser.

Berlin a déjà mis en place plusieurs mesures pour attirer les capitaux, notamment un "programme d'investissement immédiat, le fonds spécial pour les infrastructures et une réforme complète de l'impôt sur les sociétés", a ajouté Friedrich Merz. L'initiative " Made for Germany", lancée en juillet 2025, a par ailleurs permis à plus de 60 entreprises de s'engager à investir plus de 630 milliards d'euros sur trois ans.

Martin Blessing supervisera également Germany Trade and Invest (GTAI), l'agence fédérale chargée du marketing du site économique allemand et de l'accompagnement des entreprises à l'international.

Plus de 1.700 entreprises étrangères ont annoncé en 2024 des projets d'implantation ou d'expansion en Allemagne, pour un volume total de 23,2 milliards d'euros –le troisième plus élevé jamais enregistré, malgré un léger recul de 2% par rapport à 2023, a indiqué en mai cette agence.

Mais l'abandon par le groupe américain Intel d'une usine de semi-conducteurs et la faillite du suédois Northvolt, qui a enterré son projet d'usine de batteries en Allemagne, illustrent les difficultés du pays à séduire les capitaux étrangers malgré de fortes subventions.

2 commentaires

  • 17:28

    chez nous c'est E. Macron le banquier chevronné qui fait venir les étrangers (investisseurs)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: la croissance du PIB 2023 réévaluée à 1%
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.09.2025 17:27 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a été réévaluée à 1% pour l'année 2023, contre 0,7% estimé jusqu'ici, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat). L'Istat a revu le PIB 2023 à la hausse de 11,2 milliards d'euros en intégrant ... Lire la suite

  • ( AFP / JOE KLAMAR )
    Autriche: un employé d'OMV renvoyé après des accusations d'espionnage pour Moscou
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.09.2025 17:25 

    Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a confirmé lundi avoir licencié un employé accusé d'espionnage au profit de la Russie, après des révélations parues dans la presse du pays. "Il est vrai que nous avons mis fin au contrat de travail avec l'employé en ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    BlueRock (Bayer) traite le 1er patient dans son essai de phase 3 pour Parkinson
    information fournie par Zonebourse 22.09.2025 17:21 

    BlueRock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce le traitement du premier patient dans un essai pivot de phase 3 évaluant bemdaneprocel, une thérapie cellulaire expérimentale issue de cellules souches pluripotentes allogéniques pour la maladie de Parkinson. L'étude, ... Lire la suite

  • Marche en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, à Rome, le 22 septembre 2025 ( AFP / Andreas SOLARO )
    Gaza: dizaines de milliers de manifestants à travers l'Italie, heurts à Milan
    information fournie par AFP 22.09.2025 17:03 

    Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi à travers toute l'Italie pour "dénoncer le génocide à Gaza", lors d'une journée de mobilisation, émaillée de heurts à Milan, et marquée par des grèves et des blocages à l'appel de plusieurs syndicats. Cette ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank