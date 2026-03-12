Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que les tensions au Moyen-Orient font remonter les prix du pétrole à près de 100 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 0,86%, S&P 500 0,70%, Nasdaq 0,67%

* Goldman Sachs reporte à septembre la prévision de la prochaine baisse des taux de la Fed

* Le pétrole s'envole alors que des pétroliers sont incendiés au Moyen-Orient

* Les investisseurs surveillent les inquiétudes concernant le crédit privé

(Mise à jour avant l'ouverture du marché, les prix à travers) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du pétrole ont grimpé à près de 100 dollars le baril, alimentant les inquiétudes sur l'inflation et forçant les traders à réduire les attentes de réduction des taux d'intérêt américains.

Les prix du brut ont bondi après que deux pétroliers ont été incendiés dans les eaux irakiennes lors de frappes iraniennes apparentes , dans le cadre d'attaques plus larges sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient. L'Iran a averti que les prix pourraient grimper jusqu'à 200 dollars le baril.

Les actions des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI , très sensibles aux coûts du carburant, sont en passe de subir leurs plus fortes pertes mensuelles depuis un an.

American Airlines AAL.O et United UAL.O étaient en baisse de plus de 2% chacune dans les échanges pré-marché jeudi, ainsi que les compagnies de croisière Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N .

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont augmenté de plus de 1% chacune.

Les investisseurs examinent également de près le marché du crédit privé, qui représente environ 2 000 milliards de dollars, à la suite d'une série de problèmes de crédit qui ont fait surface au cours des derniers mois, soulevant des inquiétudes quant à la performance des prêts et à la capacité des emprunteurs à gérer des taux d'intérêt élevés.

La société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance des crédits privés pourraient doubler au cours des prochaines années, et Glendon Capital Management a déclaré que les prêteurs de crédits privés tels que Blue Owl OWL.N masquent les faiblesses dans leurs portefeuilles, selon les rapports.

Morgan Stanley MS.N a chuté de 2,6 % après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, après des mesures similaires prises par Blackstone BX.N et BlackRock

BLK.N au début du mois. JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts à des fonds de crédit privés jeudi.

"La question est de savoir combien de personnes ont ces prêts dans leurs livres. Où sont-ils marqués? S'agit-il de produits dérivés? Nous devons surveiller cela de très près car les choses s'effilochent rapidement", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

Les actions de Blackstone ont chuté de 2 %, tandis que Blue Owl OWL.N a perdu 2,6 %. À 08h45, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 410 points, soit 0,86%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 47,5 points, soit 0,70%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 167,75 points, soit 0,67%.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,63 point à 25,86, tandis que les contrats à terme liés à l'indice Russell des petites capitalisations RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, perdaient 1,4 %.

Les marchés mondiaux ont été bouleversés ce mois-ci par la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran, qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole et en gaz et fait grimper en flèche les prix du pétrole brut, compliquant ainsi les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales.

Goldman Sachs a repoussé sa prévision de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale à septembre, alors qu'elle tablait auparavant sur juin. Les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les opérateurs ne prévoient plus qu'une baisse d'un quart de point d'ici à décembre, alors qu'ils s'attendaient à deux baisses avant le conflit.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que le monde était confronté à la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole de l'histoire, l'offre mondiale devant chuter de 8 millions de barils par jour en mars.

En outre, Washington a déclaré qu'il lançait deux nouvelles enquêtes commerciales sur les capacités industrielles excédentaires chez 16 grands partenaires commerciaux et sur le travail forcé, dans une démarche prévue de longue date, pour rétablir la pression tarifaire, après que la Cour suprême a annulé une grande partie du programme tarifaire du président Donald Trump le mois dernier.

Bumble BMBL.O a bondi de 24% jeudi après que l'opérateur de l'application de rencontres ait annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations.

Dollar General DG.N a chuté de 5% après que le distributeur discount a prévu des ventes comparables annuelles inférieures aux estimations.

Sur le front des données, les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué la semaine dernière, ce qui pourrait aider à apaiser les craintes d'une détérioration du marché du travail après une baisse inattendue de l'emploi en février.