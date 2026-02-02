Wall St s'apprête à ouvrir en baisse alors que la déroute des matières premières ébranle les marchés

Futures en baisse: Dow 0,09%, S&P 500 0,43%, Nasdaq 0,72%

Les mineurs d'argent et d'or chutent en suivant les prix des lingots

Disney progresse après avoir dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices

(Mise à jour avec les commentaires, les prix avant la cloche d'ouverture) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street semblaient prêts à ouvrir en baisse lundi, alors qu'une chute violente des métaux précieux a déstabilisé les investisseurs au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques majeures.

L'or a chuté de 6 % et l'argent de 10 %, la bourse des matières premières CME Group ayant augmenté les exigences de marge pour les métaux précieux à la suite d'un plongeon historique vendredi. La déroute s'est propagée à l'ensemble des marchés, les investisseurs à effet de levier ayant été contraints de dénouer leurs positions pour répondre aux appels de marge.

"Il y a un effet d'entraînement (concernant la déroute des métaux) sur les actions, mais on observe un changement de mentalité quant au leadership recherché par les investisseurs en actions", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

Les cotations américaines des mineurs d'or et d'argent ont chuté dans les échanges de pré-marché. Harmony Gold HMY.N et Sibanye Stillwater SBSW.K ont chuté de 2,2% et 0,4%, respectivement.

Hecla Mining HL.N et Endeavour Silver EXK.N ont glissé de 2% et 1,6%, respectivement.

La chute des métaux s'est accentuée la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale pour remplacer Jerome Powell en mai, une décision que les investisseurs ont largement considérée comme hawkish.

Les actions des sociétés énergétiques ont chuté alors que les prix du pétrole ont chuté de 5 %, après que Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade et apaisant les craintes de perturbation de l'approvisionnement. Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté de 1,2 % à 2 %.

À 08:25 a.m . ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 46 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 30,75 points, soit 0,43% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 182 points, soit 0,72%.

L'indice de volatilité VIX .VIX a grimpé à 18,75, oscillant près d'un plus haut de deux semaines après la période agitée de la semaine dernière, déclenchée par des bénéfices mitigés des méga-capitalisations et une incertitude politique accrue découlant du choix de Trump de Warsh.

Les méga-capitalisations technologiques ont glissé dans les échanges de pré-marché, avec Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O en baisse de 1,4 % et 1,9 %, respectivement, tandis que Meta

META.O et Alphabet GOOGL.O ont perdu 1 % chacun.

Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ont perdu 0,7 % chacun.

Les actions de Microsoft ont enregistré leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi après que les revenus de l'informatique dématérialisée aient déçu, soulignant la sensibilité croissante des investisseurs aux plans de dépenses d'investissement élevés et la pression exercée sur les grandes entreprises technologiques pour qu'elles justifient leurs dépenses record par des rendements significatifs.

"Les investisseurs sont de plus en plus sélectifs et les entreprises commencent à mettre en garde sur leurs résultats, ou les investisseurs réévaluent peut-être leurs attentes en matière de croissance", a ajouté Jim Baird.

Les investisseurs sont maintenant confrontés à une autre semaine chargée en résultats technologiques, avec 128 sociétés du S&P 500 qui devraient publier des résultats, y compris Alphabet, Amazon et AMD AMD.O .

Disney DIS.N a chuté de 2,3 % malgré un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Malgré des accès de faiblesse en janvier en raison des tensions géopolitiques, les trois indices ont terminé en hausse, le S&P franchissant pour la première fois la barre des 7 000 points. L'indice a également atteint des niveaux record au début du mois, les investisseurs ayant salué la résistance des bénéfices et la demande constante de croissance liée à l'intelligence artificielle.

Les États-Unis sont entrés dans ce qui devrait être une brève période de fermeture samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord permettant de maintenir le financement d'un large éventail d'activités.

Les marchés sont devenus de plus en plus réactifs aux données sur l'emploi, et les chiffres JOLTS, ADP sur les embauches et les emplois non agricoles seront au centre de l'attention du marché cette semaine, tout comme les chiffres PMI.

Les actions des entreprises d'extraction de terres rares et de minéraux critiques ont augmentéaprès que Bloomberg News a rapporté que l'administration Trump a lancé un stock de minéraux de 12 milliards de dollars pour contrer la Chine.