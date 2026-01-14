Wall St s'apprête à baisser à l'ouverture, alors que les résultats des grandes banques arrivent

Les indices des moyennes et petites capitalisations surperforment le S&P 500 jusqu'à présent en 2026

Les discours de la Fed pourraient fournir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt

Baisse des contrats à terme: Dow 0,4%, S&P 500 0,5%, Nasdaq 0,6%

(Mise à jour des prix du marché avant l'ouverture) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse mercredi, les investisseurs digérant les bénéfices de Bank of America et de Citigroup, tandis que les ventes au détail et les données sur les prix à la production n'ont guère modifié les attentes de réduction des taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les actions de Bank of America BAC.N ont baissé de 1,5% même après que la banque ait dépassé les estimations de bénéfices trimestriels, tandis que Wells Fargo WFC.N a glissé de 2,6% après que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre ait manqué les attentes.

Citigroup C.N a fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires grâce à la conclusion de nombreuses transactions, ce qui a entraîné une hausse de 1,6 % de ses actions. Ceci fait suite à la mise en garde des dirigeants de JPMorgan JPM.N , selon laquelle une proposition de plafonnement des taux d'intérêt des cartes de crédit pourrait peser sur les consommateurs et réduire la rentabilité de l'ensemble du secteur financier.

La faiblesse des actions bancaires .SPXBK survient après un bond de 25% au cours des 12 derniers mois.

"Les banques ont connu un très bon début d'année et les marchés prennent un peu de temps pour digérer les résultats", a déclaré Jake Johnston, directeur adjoint des investissements chez Advisors Asset Management.

"Nous constatons que certaines estimations sont légèrement inférieures aux prévisions, mais ces titres ont connu une forte progression avant la publication de ces rapports, et il n'est pas inhabituel d'observer un léger recul."

Les principaux indices de Wall Street ont marqué le pas cette semaine, après que le Dow Jones et le S&P 500 eurent atteint des sommets, alors que les traders attendent les résultats du quatrième trimestre pour voir s'ils répondent aux attentes élevées.

Les analystes prévoient que les sociétés du S&P 500 enregistreront une croissance moyenne des bénéfices de 8,8 % en glissement annuel au quatrième trimestre, ce qui portera l'expansion des bénéfices à 13,2 % pour l'ensemble de l'année 2025, selon les données de l'IBES LSEG.

À 8:49 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 33,25 points, soit 0,47%, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 185 points, soit 0,37% et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 163 points, soit 0,63%.

Les décisions de la Cour suprême des États-Unis sont attendues mercredi à 10 heures ET (1500 GMT), avec des litiges majeurs en suspens tels que la légalité des tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump.

DONNÉES ÉCONOMIQUES EN POINT DE MIRE

Les prix à la production aux États-Unis ont correspondu aux prévisions en novembre, mais les ventes au détail ont dépassé les attentes, suite aux données du jour précédent montrant que les prix à la consommation de décembre ont augmenté comme prévu.

Pour l'instant, les taux d'intérêt devraient rester stables au cours du premier semestre, y compris lors de la réunion de janvier de la Fed, tant que l'inflation et la croissance resteront au rendez-vous. Toutefois, selon les données de LSEG, les opérateurs tablent toujours sur au moins deux baisses avant la fin de l'année.

Des remarques de John Williams, Anna Paulson et Stephen Miran, membres votants de la Fed, étaient également attendues au cours de la journée.

Par ailleurs, les ministres des affaires étrangères du Danemark et du Groenland rencontreront le vice-président américain JD Vance à la Maison Blanche plus tard dans la journée, après des semaines de menaces de la part du président Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome du Danemark.

Jusqu'à présent, les marchés ont largement ignoré les risques géopolitiques tels que le renversement du dirigeant vénézuélien par les États-Unis, l'enthousiasme suscité par l'intelligence artificielle et les résultats du quatrième trimestre ayant propulsé les indices américains vers de nouveaux sommets.

Le rallye record du marché boursier montre également des signes précoces de généralisation cette année, les moyennes capitalisations du S&P 400 .IDX et les petites capitalisations du S&P 600 .SPCY surpassant les grandes capitalisations du S&P 500 .SPX depuis le début de l'année.

Palo Alto Networks PANW.O et Fortinet FTNT.O ont chuté respectivement de 1,7 % et 1,6 % avant la cloche après que des sources ont déclaré à Reuters que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser certains logiciels de cybersécurité américains et israéliens en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale.

Netflix NFLX.O a progressé de 1,3 % après qu'une source a déclaré à Reuters que le géant de la diffusion en continu préparait une offre d'achat en espèces pour les studios et les actifs de diffusion en continu de Warner Bros Discovery

WBD.O .