Alstom achève son plus grand projet de re-signalisation au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 16:31
Cette étape marque une avancée majeure dans la modernisation des infrastructures ferroviaires de la région. Elle permet de renforcer la sécurité, la fiabilité et la capacité des passagers et des exploitants.
Le projet comprenait la resignalisation, le reverrouillage et le recontrôle de la zone au nord de la gare de Cambridge, le remplacement du vieux panneau NX (eNtry-eXit) du poste de signalisation alimenté de Cambridge (PSB) par deux systèmes de contrôle modulaires (MCS) de pointe, la modernisation du passage à niveau de Meldreth Road.
" Cette mise en service réussie démontre l'engagement d'Alstom à fournir des solutions de signalisation de pointe qui renforcent la sécurité et l'efficacité sur l'ensemble du réseau ferroviaire britannique ", a déclaré Emmanuel Henry, directeur général des systèmes numériques et intégrés pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.
Valeurs associées
|25,8800 EUR
|Euronext Paris
|+1,21%
