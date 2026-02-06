Wall St reprend pied après une semaine d'effondrement du secteur technologique, Amazon en baisse suite à une augmentation des dépenses d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 1,1%, S&P 500 0,9%, Nasdaq 0,8%

Roblox bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

Molina Healthcare s'effondre après des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les indices de Wall Street ont rebondi vendredi après une chute brutale des actions technologiques au cours de la semaine, mais l'optimisme a été tempéré par la chute d'Amazon, qui est devenue la dernière grande entreprise technologique à augmenter ses dépenses en infrastructure d'intelligence artificielle.

Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé après trois jours consécutifs de baisse.

Amazon AMZN.O a chuté de 9 % après que l'entreprise a prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant la frénésie de dépenses liées à l'intelligence artificielle déjà en cours parmi ses pairs des "Sept Magnifiques".

Le scepticisme des investisseurs à l'égard des dépenses en IA s'est accentué depuis que les plans d'investissement exceptionnels de Microsoft MSFT.O à la fin du mois dernier ont mis en lumière les budgets d'investissement des méga-capitalisations.

L'augmentation des dépenses d'Alphabet GOOGL.O a accentué le repli du secteur technologique jeudi, poussant le Nasdaq à clôturer à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

"Comme pour toute grande innovation technologique, il y a un stade où l'enthousiasme est presque débridé, puis il y a une période de plus grand discernement", a déclaré Kristina Hooper, stratégiste en chef chez Man Group.

"Il ne s'agit donc pas seulement de réfléchir à qui va être affecté par l'IA, comme les noms des logiciels qui ont certainement été mis sous pression, mais aussi les hyperscalers et maintenant, bien sûr, de punir ceux qui dépensent beaucoup en capex pour l'IA."

La société mère Google a glissé de 0,7 %, tandis que Microsoft MSFT.O a gagné 1 %. Nvidia NVDA.O , qui devrait bénéficier de dépenses plus importantes en matière d'IA et qui reste la dernière société du Mag 7 à publier ses résultats, a augmenté de 3 %.

Les actions des logiciels et des services de données ont également inversé une chute d'une semaine déclenchée par les craintes que les outils d'IA qui s'améliorent rapidement puissent réduire la demande pour les entreprises traditionnelles.

ServiceNow NOW.N et CrowdStrike CRWD.O ont progressé respectivement de 0,7 % et de 2,6 %. Pourtant, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS se dirigeait vers des baisses de plus de 8% au cours de la semaine, sa pire performance depuis mars 2020.

À 09:33 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 1,08%, à 49 437,32. Le S&P 500 .SPX a gagné 0,88%, à 6 858, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 0,77%, à 22 713,67.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a chuté pour la première fois en trois jours, perdant 2,54 points à 19,23.

Les titres de puces, pris dans les courants transversaux de la déroute technologique, se sont également stabilisés, avec Broadcom AVGO.O en hausse de 4,8%. L'indice S&P 500 des valeurs technologiques .SPLRCT a augmenté de 2,8%.

Le commerce de l'IA, l'un des principaux moteurs du rallye de l'année dernière, est confronté à un test de résistance important, car l'argent afflue vers des valeurs refuges défensives telles que les biens de consommation de base et les télécommunications. Cette rotation s'opère au moment même où les actifs risqués se replient, le bitcoin BTC= ayant perdu 50 % par rapport à son sommet d'octobre.

L'indice Russell 2000 .RUT a gagné 2,2 %. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 se dirigeaient tous deux vers des gains de plus de 1 % cette semaine, tandis que l'indice S&P 500 des valeurs mobilières .IVX a augmenté de plus de 1 % au cours de la semaine.

Environ 80 % des 270 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu'à présent ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. Pour un trimestre normal, ce taux est de 67%.

Molina Healthcare MOH.N a chuté de 29 % après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street. Centene CNC.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, mais ses actions ont chuté de 6,2 %.

Roblox RBLX.N a gagné plus de 5 % après que la plateforme de jeux vidéo a prévu des réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.

Pendant ce temps, les récents relevés d'inflation suggèrent que l'économie américaine se maintient , même si une série d'indicateurs du marché du travail indiquent que la situation de l'emploi reste tendue, ce qui donne plus d'importance à la publication retardée de la semaine prochaine du rapport sur la masse salariale de janvier.