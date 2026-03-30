Wall St progresse après un récent repli, le conflit au Proche-Orient s'aggrave

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* Indices en hausse: Dow 0,48%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,19%

* Sysco chute après l'accord de rachat de 29 milliards de dollars de Jetro Restaurant Depot

* Les banques et les gestionnaires d'actifs gagnent du terrain après les directives du département du travail sur les plans 401(K)

* Les commentaires de Jerome Powell et John Williams de la Fed sont attendus

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans des échanges agités lundi après avoir enregistré des baisses importantes lors de la session précédente, les investisseurs ayant été encouragés par les commentaires du président Donald Trump sur les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran , alors même que le conflit au Moyen-Orient s'est aggravé.

M. Trump a déclaré que les États-Unis menaient des discussions sérieuses avec un "régime plus raisonnable" pour mettre fin à la guerre, mais il a réitéré son avertissement d'ouvrir le détroit d'Ormuz sous peine de voir les États-Unis attaquer les puits de pétrole et les centrales électriques iraniens.

Ces commentaires ont été faits après que les milices houthies du Yémen, soutenues par l'Iran, sont entrées en guerre au cours du week-end, ce qui a provoqué une escalade du conflit.

L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a gagné 1,5%, Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N augmentant respectivement de 3% et de 1,5%.

"Le S&P 500 est toujours en baisse de moins de 10 % (depuis le début de la guerre). À bien des égards, les investisseurs ont été moins affectés par les implications de la fermeture du détroit d'Ormuz que je ne l'aurais pensé", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

"L'action d'aujourd'hui est probablement plus un rebond technique parce que de nombreux secteurs et sous-industries sont en situation de survente."

L'indice financier .SPSY a gagné 0,8% après que le ministère américain du Travail a publié des directives longtemps attendues visant à clarifier comment les fiduciaires peuvent ajouter des actifs alternatifs allant du capital-investissement aux cryptocurrencies aux plans de retraite 401(k).

Les actions des gestionnaires d'actifs ont grimpé avec Blackstone BX.N en hausse de 1,7%, KKR KKR.N en hausse de 1,4% et Apollo Global Management APO.N en hausse de 1%.

Neuf des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500 étaient dans le vert.

Depuis le début de la guerre, le Dow Jones, le Nasdaq et le Russell 2000 .RUT ont tous confirmé qu'ils étaient en territoire de correction.

La maison de courtage Morgan Stanley a rétrogradé les actions mondiales de "surpondération" à "pondération égale", mais a déclaré que les flux de fonds vers les actions et les obligations américaines avaient dépassé le reste du monde depuis le début du conflit, ce qui indique que les États-Unis pourraient redevenir une valeur refuge pour les investisseurs.

A 09:47 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 216,19 points, soit 0,48%, à 45 382,83, le S&P 500

.SPX a gagné 20,46 points, soit 0,32%, à 6 389,31 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 39,52 points, soit 0,19%, à 20 987,88.

Les investisseurs suivront de près les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, et du président de la Fed de New York, John Williams, qui doivent s'exprimer plus tard dans la journée.

Une série de données sur le marché du travail, y compris les chiffres de la masse salariale non agricole pour le mois de mars, est prévue pour être publiée cette semaine et devrait fournir plus d'informations sur la santé de l'économie.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit iranien a ravivé les craintes d'inflation, incitant les acteurs du marché monétaire à exclure tout assouplissement de la part de la Réserve fédérale cette année, par rapport aux deux réductions prévues avant le début de la guerre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Parmi les autres mouvements, les actions de Sysco SYY.N ont chuté de 12% après que le distributeur alimentaire ait annoncé qu'il achèterait le fournisseur de restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette.

Les actions des producteurs d'aluminium ont grimpé, les prix du métal se négociant à des sommets de près de quatre ans. Alcoa

AA.N et Century Aluminum CENX.O ont gagné respectivement 12% et13,6%.

Les marchés américains seront fermés vendredi pour le Vendredi saint.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,69 contre 1 sur le NYSE et de 1,49 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux records et 121 nouveaux records à la baisse.