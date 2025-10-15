Wall St progresse après les bons résultats des banques et la hausse des valeurs des puces électroniques

Indices en hausse: Dow 0,24%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,75%

Bank of America revoit à la hausse ses prévisions de NII; le bénéfice du 3ème trimestre dépasse celui de Street

Les actions de Morgan Stanley atteignent un niveau record après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre

Les fabricants de puces américains gagnent grâce à un regain d'optimisme en matière d'intelligence artificielle

(Mise à jour des cours en milieu de matinée) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi, soutenus par les résultats solides de Morgan Stanley et de Bank of America qui ont clôturé la saison des résultats des grandes banques, tandis que les actions des semi-conducteurs ont grimpé grâce à un regain d'enthousiasme pour l'intelligence artificielle.

Les actions de Morgan Stanley MS.N ont atteint un niveau record et étaient en hausse de 5,5 %, tandis que Bank of America BAC.N a augmenté de 4,9 % après que les principaux prêteurs ont battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre grâce à la force des transactions.

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a augmenté de 1,9% et était sur le point d'enregistrer sa première série de trois jours de hausse en plus de trois semaines.

Un jour plus tôt, des prêteurs tels que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont fait état de performances solides dans le domaine de la banque d'investissement et ont prédit que l 'activité continuerait à se développer.

"C'est un début encourageant pour la saison des résultats des banques", a déclaré Josh Jamner, analyste principal en stratégie d'investissement chez ClearBridge Investments.

L'analyse de la situation des consommateurs, qui avait été remise en question au cours des deux dernières semaines, semble envoyer un message plus positif au vu des résultats bancaires.

Les résultats indiquent un début de vigueur dans la saison des bénéfices du troisième trimestre dans les entreprises américaines, fournissant un indicateur de l'économie alors que les rapports gouvernementaux restent en suspens.

L'indice Philadelphia Semiconductor Index .SOX a augmenté de 2,7%, ASML ASML.AS ASML.O ayant annoncé des commandes et un bénéfice d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre. Les actions d'ASML cotées en bourse aux États-Unis ont progressé de 2,9 %.

Un consortium d'investissement comprenant BlackRock, Microsoft et Nvidia achètera l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, dans le cadre d'une transaction de 40 milliards de dollars. Les actions des entreprises de centres de données ont augmenté, avec Applied Digital APLD.O qui a fait un bond de 7,6%.

À 12:11 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 111,38 points, ou 0,24%, à 46 380,79, le S&P 500

.SPX a gagné 32,59 points, ou 0,49%, à 6 677,19 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 166,39 points, ou 0,75%, à 22 689,83.

Le secteur technologique .SPLRCT du S&P 500 a progressé d'environ 1%. Les services de communication .SPLRCL ont gagné 1,1%, tandis que le secteur industriel .SPLRCI a reculé de 0,4%.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré à CNBC que Washington ne voulait pas escalader un conflit commercial avec la Chine, soulignant que le président Donald Trump était prêt à rencontrer le président chinois Xi Jinping en Corée du Sud plus tard ce mois-ci.

Entre-temps, Donald Trump a déclaré mardi que Washington envisageait de rompre certains liens commerciaux avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'huile de cuisson. Cette déclaration est intervenue après que les deux pays ont commencé à imposer des droits portuaires à titre de compensation .

Scott Bessent a également déclaré qu'il prévoyait de présenter trois ou quatre candidats au poste de directeur de la Réserve fédérale à Donald Trump pour qu'il les auditionne après Thanksgiving.

Une série de responsables de la Fed s'exprimeront tout au long de la journée. Le Livre Beige de la Fed sur la situation économique est également à l'ordre du jour.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré lors d'un événement sur CNBC que "deux réductions supplémentaires cette année semblent réalistes", notant que le marché du travail s'est clairement affaibli.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a également laissé la porte ouverte à des réductions de taux mardi.

Parmi les autres valeurs, Abbott ABT.N a reculé de 3,2 % en raison d'un revenu trimestriel décevant .

Progressive Corp PGR.N a perdu 6,8% après que l'assureur a publié ses résultats du troisième trimestre.

Bunge BG.N a bondi de 11,6 % bien que la société ait abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2025 à la suite de sa fusion avec Viterra.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 33 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 134 nouveaux records et 26 nouveaux records à la baisse.