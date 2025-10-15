Wall St progresse après les bons résultats des banques et la hausse des valeurs des puces électroniques

Indices en hausse: Dow 0,77%, S&P 500 0,98%, Nasdaq 1,16%

Bank of America revoit ses prévisions à la hausse; le bénéfice du 3ème trimestre dépasse les attentes de Street

Les actions de Morgan Stanley atteignent un niveau record après des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux attentes

Les fabricants de puces américains gagnent après les résultats d'ASML

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sukriti Gupta et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mercredi après les résultats solides de Bank of America et de Morgan Stanley, tandis que les fabricants de puces ont grimpé après les résultats trimestriels solides d'ASML.

Les actions de Morgan Stanley MS.N ont atteint un niveau record et étaient en hausse de 7,2%, tandis que Bank of America

BAC.N a augmenté de 4,4% après que les principaux prêteurs ont dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre grâce à la vigueur de leurs activités de marché. Bank of America a également relevé le bas de sa fourchette de prévisions de revenus d'intérêts .

"Nous avons vu de très bons résultats de la part des grandes banques qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, des résultats impressionnants, donc je m'attends à ce que nous ayons un sentiment positif et une bonne réaction du marché", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché chez Man Group.

Pendant ce temps, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré lors d'un événement organisé par CNBC que la vague d'investissements dans l'économie américaine est durable ( ) et ne fait que commencer.

Un jour plus tôt, des prêteurs tels que Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont fait état de performances solides dans le domaine de la banque d'investissement et ont prédit que l'activité continuerait à se développer.

Les résultats indiquent un début de vigueur dans la saison des bénéfices du troisième trimestre dans les entreprises américaines, fournissant un indicateur de l'économie alors que les rapports gouvernementaux sont en attente.

Les fabricants de puces américains ont progressé après qu'ASML ASML.AS ASML.O ait annoncé des commandes et un bénéfice d'exploitation supérieurs aux attentes du marché pour le troisième trimestre. Les actions d'ASML cotées en bourse aux États-Unis ont progressé de 3 %.

Micron Technology MU.O a gagné 1,4% et Advanced Micro Devices AMD.O a augmenté de 6,5%. Intel INTC.O et Nvidia

NVDA.O ont gagné respectivement 1,5% et 1,2%.

À 10:03 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 358,55 points, ou 0,77%, à 46 627,33, le S&P 500

.SPX a gagné 65,39 points, ou 0,98%, à 6 709,70 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 261,64 points, ou 1,16%, à 22 783,34.

Les secteurs technologique .SPLRCT et financier .SPSY de l'indice S&P 500 ont tiré les gains vers le haut, avec des hausses respectives de 1,3 % et 0,8 %.

L'indice bancaire S&P 500 .SPXBK a augmenté de 2,1% sur la journée.

Une série de responsables de la Fed devraient s'exprimer plus tard dans la journée. Le Livre Beige de la Fed sur l'état de l'économie, prévu à 14h00 ET, est également sur le radar.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré lors d'un événement sur CNBC que "deux réductions supplémentaires cette année semblent réalistes", notant que le marché du travail s'est clairement affaibli.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a laissé la porte ouverte à des réductions de taux mardi en déclarant que le marché du travail américain restait embourbé dans un marasme de faibles embauches et de faibles licenciements.

Scott Bessent a également déclaré à CNBC qu'il prévoit de présenter trois ou quatre candidats au poste de directeur de la Fed au président Donald Trump pour qu'il puisse les interviewer après Thanksgiving.

Entre-temps, Donald Trump a déclaré mardi que Washington envisageait de rompre certains liens commerciaux avec la Chine, notamment en ce qui concerne l'huile de cuisson. Cette déclaration est intervenue après que les deux pays ont commencé à imposer des taxes portuaires à tour de rôle , ce qui a renforcé les inquiétudes concernant la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.

Scott Bessent a déclaré que les responsables des deux pays s'efforcent d' organiser une réunion .

Parmi les autres titres, Abbott ABT.N a baissé de 2,7 % en raison d'un chiffre d'affaires trimestriel décevant .

Progressive Corp PGR.N a perdu 7,8% après que l'assureur ait publié ses résultats du troisième trimestre.

Bunge BG.N a augmenté de 10,9% bien que la société ait abaissé ses prévisions de bénéfices pour 2025 suite à sa fusion avec Viterra.

Sur le Nasdaq, 3 097 titres ont progressé et 1 016 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,05 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 103 nouveaux sommets et 15 nouveaux creux.