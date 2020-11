Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall St portée par la transition aux USA et les vaccins Reuters • 24/11/2020 à 16:00









LA BOURSE DE NEW YORK EN HAUSSE À L'OUVERTURE PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, confirmant le bon accueil réservé par les marchés aux débuts de l'administration Biden et saluant la décision de Donald Trump d'enclencher formellement la transition avec son successeur. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 268,52 points, soit 0,91%, à 29.859,79, le Standard & Poor's 500 progresse de 0,6% à 3.599,23 et le Nasdaq Composite prend 0,15% à 11.898,75. Le Dow Jones est désormais à moins de 0,5% du seuil symbolique des 30.000 points. A l'effet porteur des progrès des vaccins expérimentaux contre le coronavirus s'ajoutent le soulagement lié à la décision de Donald Trump et la probable nomination de Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, après trois semaines de blocage de la transition et les tensions de la semaine dernière entre le Trésor et la Réserve fédérale sur le soutien à l'économie. Prenant acte de l'amélioration des perspectives boursières, le géant de la gestion d'actifs BlackRock a revu à la hausse son opinion sur les actions américaines à "surpondérer". Wall Street profite aussi de la hausse continue des cours du pétrole, désormais au plus haut depuis mars. Exxon Mobil et Chevron gagnent ainsi 3,16% et 2,59% respectivement. Parmi les hausses marquantes du début de séance, Tesla prend 2,76% et affiche pour la première fois une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars (422 milliards d'euros). Le marché attend à 15h00 GMT la publication de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois de novembre. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CHEVRON NYSE +4.24% TESLA NASDAQ +4.85% EXXON MOBIL NYSE +6.03%