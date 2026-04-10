Wall St mitigée, en passe de réaliser des gains hebdomadaires, les investisseurs surveillant les négociations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,57%, S&P 500 en baisse de 0,17%, Nasdaq en hausse de 0,20%

* L'IPC de mars augmente de 3,3 %, conformément aux estimations

* Le moral des consommateurs chute à un niveau record

* CoreWeave progresse après la conclusion d'un accord avec Anthropic

* Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à réaliser leur plus grand bond hebdomadaire depuis novembre

(Mise à jour en milieu d'après-midi) par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont été mitigées vendredi, les investisseurs faisant une pause à l'approche du week-end et gardant un œil sur les négociations de paix en cours au Moyen-Orient.

Un rapport sur l'inflation très suivi a montré que la croissance des prix à la consommation s'est accélérée comme prévu, en raison des pressions exercées sur les prix par la guerre contre l'Iran.

Le S&P 500 et le Dow ont légèrement baissé, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT ont soutenu le Nasdaq, les investisseurs évaluant l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Latrêve fragile de deux semaines a été menacée par des violations présumées du cessez-le-feu. Israël a notamment poursuivi ses bombardements sur le Liban, alors même que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré qu'il cherchait à engager des pourparlers directs avec Beyrouth .

Le détroit d'Ormuz, d'une importance vitale, a été maintenu fermé par l'Iran, qui a exigé un cessez-le-feu au Liban et le déblocage de ses avoirs comme condition à la reprise des négociations .

La semaine a commencé sur une note inquiétante, le président américain Donald Trump menaçant de détruire "une civilisation entière" si l'Iran ne se conformait pas à ses exigences. Mais lorsqu'une trêve a commencé à se dessiner, les actions se sont redressées.

Sur une base hebdomadaire, les trois indices étaient en passe de réaliser leur plus forte progression en pourcentage d'un vendredi à l'autre depuis novembre.

"La géopolitique est au cœur de l'actualité; elle continue de dominer les gros titres et le marché", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Ce n'est pas sur les fondamentaux que le marché se concentre.

"Il y a beaucoup de peur, tellement d'inconnues", a ajouté M. Ghriskey. "Cette région du monde est toujours en ébullition et il sera difficile pour les États-Unis de s'en extraire

L'indice des prix à la consommation du département du travail (CPI), premier indicateur majeur de l'inflation publié depuis le début de la guerre, a montré que les prix à la consommation ont enregistré leur plus forte hausse mensuelle depuis près de quatre ans en raison d'une flambée attendue des prix de l'énergie, qui a entraîné une augmentation de 21,2 % à la pompe à essence.

L'IPC de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a été moins élevé que prévu par les analystes. Néanmoins, le choc de la flambée des prix du brut devrait se faire sentir plus fortement dans les mois à venir.

Jeudi, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a déclaré à Reuters que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran prolongerait le délai pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Un rapport séparé de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs a plongé ce mois-ci à un niveau record, tandis que les attentes à court terme ont chuté à leur niveau le plus bas depuis mai 1980.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 274,88 points, soit 0,57%, à 47 912,20, le S&P 500 .SPX a perdu 11,41 points, soit 0,17%, à 6 813,24 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 46,00 points, soit 0,20%, à 22 868,84.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les biens de consommation de base .SPLRCS ont le plus baissé, tandis que les valeurs technologiques .SPLRCT ont été en tête des gains.

Les fabricants de puces .SOX ont pris la tête, atteignant un niveau record. Broadcom AVGO.O et Nvidia NVDA.O ont progressé respectivement de 5,3 % et 2,6 %.

Les valeurs financières .SPSY ont sous-performé avant que les principales banques américaines ne publient leurs résultats la semaine prochaine, marquant ainsi le début officieux de la saison des rapports du premier trimestre. Les analystes prévoient actuellement une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 13,9 % en glissement annuel, selon LSEG.

"Il est à espérer que la saison des bénéfices ramènera au moins une partie de l'attention sur les fondamentaux des entreprises, ce qui est vraiment la raison d'être du marché boursier", a déclaré M. Ghriskey.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM.N , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, ont augmenté de 1,8% après avoir battu les prévisions de revenus du premier trimestre .

CoreWeave CRWV.O a bondi de 12,8% après l'annonce d'un accord pluriannuel avec Anthropic.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,25 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 145 nouveaux sommets et 70 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 1 776 titres ont augmenté et 2 822 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,59 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts et 23 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 98 nouveaux plus hauts et 127 nouveaux plus bas.