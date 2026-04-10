Artemis II: comment les parachutes d'Orion doivent assurer un retour en douceur

Jared Daum, ingénieur aérospatial de la Nasa, présente le système de parachutes du vaisseau spatial Orion le 9 avril 2026 au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Si les inquiétudes concernant le retour des astronautes d'Artémis II sont focalisées sur le bouclier thermique, qui devra ralentir le vaisseau Orion tout en le protégeant des températures extrêmes, les parachutes joueront également un rôle crucial pour permettre un amerrissage en douceur.

Depuis le Centre spatial Johnson de Houston, Jared Daum, responsable du système de parachutes Orion, explique à l'AFP comment va se dérouler le retour sur Terre vendredi soir des quatre astronautes, au dixième et dernier jour de la mission Artemis II.

Question: Comment le vaisseau spatial décélère t-il et quel rôle joue le parachute ?

Réponse: "Le vaisseau spatial utilise la résistance de son bouclier thermique pour décélérer, passant d'une vitesse de rentrée dans l'atmosphère de 32.000 à 40.000 km/h à environ 560 km/h à une altitude de 7.300 mètres.

JJared Daum, ingénieur aérospatial de la Nasa, présente le système de parachutes du vaisseau spatial Orion le 9 avril 2026 au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Le bouclier thermique seul nous permet d'atteindre cette vitesse, mais il atteint une limite en raison de la masse du véhicule. À ce stade, nous avons donc besoin des parachutes.

Le système réduit la vitesse du vaisseau de 560km/h à environ 27km/h, permettant à l'équipage un amerrissage en douceur dans l'océan Pacifique."

Q: Comment fonctionne le système de parachute ?

R: "Nous procédons à l'aide de quatre types de parachutes, et nous en déployons onze au total.

Après le déploiement d'un premier parachute entièrement en Kevlar, qui permet de soulever la trappe où se situe le reste de l'équipement, nous déployons deux parachutes de freinage. Ils mesurent chacun 7 mètres de diamètre et ont pour rôle de stabiliser et de ralentir le véhicule, pour atteindre 240km/h.

Jared Daum, ingénieur aérospatial de la Nasa, présente le système de parachutes du vaisseau spatial Orion le 9 avril 2026 au Centre spatial Johnson à Houston, au Texas ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

À ce moment-là, nous sectionnons les suspensions et déployons trois parachutes pilotes qui mesurent environ 2,7 mètres de diamètre et dont la fonction est de soulever les trois parachutes principaux qui pèsent chacun 136 kg pour une surface de 1.022 m².

Fabriqués en nylon, ils sont suffisamment résistants pour permettre à la capsule de décélérer pour atteindre environ 27km/h.

Lorsque l'équipage amerrit, les parachutes se dégonflent instantanément. Nous les verrons tomber dans l'océan, sectionnés par un dispositif pyrotechnique, pour ne pas qu'ils se transforment en voile ou en ancre."

Q: Et si ca se passe mal ?

R: "Avec ces parachutes, on n'a qu'une seule chance. C'est pourquoi nous avons intégré une redondance à chacun des quatre types de parachutes [si l'un tombe en panne, d'autres du même type prennent le relais], permettant ainsi aux astronautes d'atterrir en toute sécurité."