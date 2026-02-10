Wall St mitigé avec les données, les bénéfices en ligne de mire

Les ventes au détail américaines sont restées étonnamment stables en décembre

Spotify bondit après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux estimations pour le premier trimestre

Coca-Cola plonge après avoir manqué les prévisions de revenus pour le 4ème trimestre

Indices: Dow en hausse de 0,5%, S&P 500 stable, Nasdaq en baisse de 0,08%

Le S&P 500 et le Nasdaq ont été modérés mardi, tandis que le Dow a atteint un nouveau record, les investisseurs digérant les résultats des entreprises et les chiffres des ventes au détail qui ont donné le coup d'envoi d'une série de données économiques qui seront publiées tout au long de la semaine.

Le secteur des services de communication du S&P 500

.SPLRCL a chuté, entraîné par une baisse de 1,8% des actions d'Alphabet GOOGL.O . La société mère Google a déclaré avoir vendu des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une offre en sept parties .

Une poignée de résultats récents de mégacapitalisations ont exacerbé les inquiétudes des investisseurs concernant les plans d'investissement ambitieux de Big Tech, avec Amazon AMZN.O , Alphabet, Meta META.O et Microsoft MSFT.O collectivement prêts à dépenser environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'IA.

Dans le même temps, les ventes au détail sont restées étonnamment inchangées en décembre, ce qui place les dépenses de consommation et l'économie dans son ensemble sur une trajectoire de croissance plus lente à l'aube de la nouvelle année. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une augmentation de 0,4 %.

« Les données sur les ventes au détail qui ont été inférieures aux attentes... indiquent peut-être que l'économie n'était pas aussi forte que prévu au quatrième trimestre », a déclaré Charlie Ripley, vice-président de la gestion des portefeuilles chez Allianz Investment Management.

Cette semaine, les chiffres retardés de l'emploi non agricole seront au centre de l'attention, suivis par des données cruciales sur l'inflation qui pourraient influencer les attentes concernant latrajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine .

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, a déclaré lundi que les créations d'emplois aux États-Unis pourraient être plus faibles dans les mois à venir en raison du ralentissement de la croissance de la main-d'œuvre et de l'augmentation de la productivité due aux gains de l'intelligence artificielle.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la banque centrale maintienne ses taux jusqu'en juin, date à laquelle le président de la Fed désigné par le président Donald Trump, Kevin Warsh, pourrait prendre lesrênes, sous réserve de confirmation par le Sénat américain.

À 11:53 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 237,47 points, ou 0,47%, à 50 373,34, le S&P 500

.SPX a gagné 2,56 points, ou 0,04%, à 6 967,38, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 18,64 points, ou 0,08%, à 23 220,03.

Les gains de Goldman Sachs GS.N et Home Depot HD.N ont propulsé le Dow Jones à un nouveau sommet, compensant une baisse de 2,2% de Coca-Cola KO.N après que la société ait manqué les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre .

"(Nous assistons à une rotation continue) vers un ensemble plus large d'opportunités en termes de secteurs et de géographies, et l'on peut penser que c'est sain", a déclaré Bill Fitzpatrick, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Logan Capital Management.

L'abandon des valeurs technologiques onéreuses au profit d'autres secteurs du marché a aidé le Dow Jones - qui a franchi vendredi pour la première fois le seuil des 50 000 points - ainsi que les entreprises de petite et moyenne capitalisation.

Les actions du secteur des logiciels ont continué à progresser après la déroute de la semaine dernière, l'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS ayant augmenté de 1,3 %. Les actions de Datadog DDOG.O ont bondi de près de 16 % après que la plateforme de surveillance et d'analyse basée sur l'informatique dématérialisée a battu les estimations trimestrielles.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD de l'indice de référence ont gagné 1,2%, soutenues par Tesla

TSLA.O et Marriott MAR.O . Ce dernier a bondi de 9% après avoir publié ses résultats du quatrième trimestre.

Les actions de S&P Global SPGI.N ont chuté de 6,3 % après avoir prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations des analystes. Les sociétés comparables Moody's

MCO.N , FactSet FDS.N et MSCI MSCI.N ont également chuté.

Les actions de Spotify SPOT.N ont grimpé de 15 % après que la plateforme de streaming audio a prévu des bénéfices pour le premier trimestre supérieurs aux attentes, bénéficiant d'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et de hausses de prix .

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,94 contre 1 sur le NYSE et de 1,61 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 54 nouveaux records sur 52 semaines et 10 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 82 nouveaux records et 75 nouveaux records à la baisse.