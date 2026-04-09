Wall St grimpe, les nouveaux signes de désescalade au Moyen-Orient augmentent l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,52%, S&P 500 0,50%, Nasdaq 0,60%

* Février PCE à 2,8% en base annuelle, conforme aux estimations

* Constellation Brands bondit après une baisse moins importante des ventes au 4ème trimestre

(Mise à jour avec les échanges de fin de matinée, les pourparlers sur la trêve israélo-libanaise) par Avinash P et Purvi Agarwal

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans tous les secteurs jeudi, les investisseurs évaluant les développements dans le conflit du Moyen-Orient qui ont amélioré l'appétit pour le risque.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il avait demandé à Israël d'entamer des pourparlers de paix avec le Liban qui incluraient également le désarmement du Hezbollah.

Ces commentaires font suite à l'avertissement de l'Iran selon lequel aucun accord de paix ne pourrait être conclu si Israël ne cessait pas ses bombardements sur le Liban, ce qui met en péril le fragile cessez-le-feu de deux semaines conclu entre le président Donald Trump et l'Iran.

À la suite de ces nouvelles, les prix du pétrole ont reculé de plus de 4 dollars le baril, après avoir progressé plus tôt dans la session, l'indice énergétique S&P 500 .SPNY étant en baisse de 1,2 %

"La trêve a peut-être permis de gagner du temps, mais elle n'élimine pas complètement le risque d'une nouvelle escalade", ont déclaré les analystes dirigés par le Dr Murat Ulgen, responsable mondial de la stratégie macroéconomique chez HSBC.

"Si le cessez-le-feu est rompu, les marchés devront rapidement revoir leurs prix en fonction d'un choc d'approvisionnement plus persistant, en particulier si de nouvelles perturbations maintiennent le détroit d'Ormuz effectivement fermé", a déclaré M. Ulgen.

A 12:40 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 247,66 points, ou 0,52%, à 48 155,97, le S&P 500

.SPX a gagné 33,67 points, ou 0,50%, à 6 816,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 134,55 points, ou 0,60%, à 22 770,06.

Les valeurs de consommation discrétionnaire ont mené les gains plus larges sur le S&P 500, soutenues par un gain de 4,3% d'Amazon.com AMZN.O après que son directeur général a déclaré que les services d'IA de son unité d'informatique dématérialisée généraient des revenus annualisés de plus de 15 milliards de dollars.

Les valeurs technologiques .SPLRCT de l'indice S&P 500 ont atténué leurs baisses pour rester stables. Les valeurs logicielles, cependant, étaient toujours sous pression avec l'iShares Expanded Tech-Software ETF IGV.N en baisse de 4,2%.

"Le conflit iranien a eu lieu et les valeurs logicielles n'ont pas été vendues autant que les autres... peut-être qu'il y a juste une prise de bénéfices et un repositionnement dans ces noms", a déclaré Dustin Thackeray, associé et responsable de la gestion de portefeuille chez Crewe Advisors.

Les gains de Caterpillar CAT.N et Honeywell HON.O ont contrebalancé les baisses de Salesforce CRM.N et IBM IBM.N , soutenant le Dow Jones.

Ces mouvements interviennent un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq aient enregistré leurs plus fortes hausses en une journée depuis plus d'une semaine, et le Dow depuis un an.

Pendant ce temps, les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté comme prévu en février et a probablement augmenté encore en mars dans le cadre de la guerre en Iran, tandis que la croissance économique a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars, publié vendredi, retiendra l'attention des investisseurs qui attendent de voir l'impact économique de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit.

Les participants au marché monétaire ne s'attendent qu'à environ 30 % de chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2026, par rapport à 56 % de chances il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Parmi les autres mouvements, Constellation Brands STZ.N a bondi de 7,3% après que le fabricant de bière Corona ait affiché une baisse moins importante que prévu de ses ventes au quatrième trimestre.

Brown-Forman BFb.N a bondi de 11,7 % après qu'un rapport ait indiqué que le fabricant de boissons alcoolisées Sazerac envisageait un accord avec le fabricant de Jack Daniel's.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,77 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 42 nouveaux records sur 52 semaines et 19 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 117 nouveaux records et 119 nouveaux records à la baisse.