Wall St glisse sur la flambée des prix du brut ; les valeurs technologiques rebondissent

* Indices en baisse: Dow 0,84%, S&P 500 0,44%, Nasdaq 0,06%

* L'indice des petites capitalisations Russell 2000 perd plus de 1,2%

* Les valeurs des voyages et des banques sont touchées de plein fouet

* Les puces Broadcom et SanDisk gagnent du terrain

Les principaux indices de Wall Street se sont éloignés de leurs plus bas niveaux de la séance de lundi, un rebond des valeurs technologiques ayant atténué les inquiétudes des investisseurs quant à la flambée des prix du pétrole qui pourrait exacerber les pressions inflationnistes.

Les hostilités au Moyen-Orient sont entrées dans leur dixième jour et l'Iran a nommé Mojtaba Khamenei , fils de feu Ali Khamenei, comme leader suprême, signalant le contrôle ferme des partisans de la ligne dure à Téhéran.

Les prix du brut ont été maintenus à 100 dollars, les investisseurs ayant pris en compte la décision du Groupe des sept pays de ne pas débloquer les réserves de pétrole d'urgence , déclarant qu'il n'y avait pas de déficit d'approvisionnement dans l'immédiat. Les inquiétudes concernant l'offre ont fait grimper les prix à près de 120 dollars plus tôt dans la journée.

La flambée des prix de l'énergie est susceptible d'alimenter les craintes de stagflation, alors que les données de la semaine dernière ont montré un affaiblissement du marché de l'emploi américain , même si l'activité économique en général s'est accélérée.

"La hausse de 50 % des prix du pétrole en l'espace de quelques semaines est un déplacement que le marché n'a pas connu depuis des années. Ce marché ne sait donc même pas comment gérer ces prix du pétrole", a déclaré Dennis Dick, fondateur et analyste de la structure du marché chez Triple D Trading. Les titres du secteur du voyage, qui ont subi la plus forte pression la semaine dernière, ont également été les plus durement touchés lundi .

L'indice S&P 500 des compagnies aériennes .SPLRCALI a chuté de plus de 2,6 %, tandis que les compagnies de croisière telles que Carnival Corp CCL.N ont perdu 4,3 % et Royal Caribbean Cruises RCL.N a chuté de 2,5 %.

Les grandes banques, qui constituent l'épine dorsale de toute économie, ont également été touchées: Morgan Stanley

MS.N a perdu 2,3 % et Citigroup C.N a chuté de 3 %.

Une période prolongée de hausse des prix du pétrole pourrait peser sur les actions cette année, a déclaré Goldman Sachs , avertissant que chaque baisse d'un point de pourcentage de la croissance économique pourrait réduire les bénéfices du S&P 500 de 4 %.

Les valeurs technologiques .SPLRCT ont gagné le plus parmi les 11 secteurs du S&P 500, rebondissant après la chute de février et aidant à limiter les pertes lundi.

La société de puces électroniques SanDisk SNDK.O a gagné 3,2%, Broadcom AVGO a grimpé de 3,2% et Nvidia NVDA.O a ajouté 1%.

A 11:58 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 398,03 points, ou 0,84%, à 47 103,52, le S&P 500 .SPX a perdu 29,98 points, ou 0,44%, à 6 710,04 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 14,08 points, ou 0,06%, à 22 373,60.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a perdu 1,2% et a été à deux doigts d'atteindre une baisse de 10% par rapport à ses records historiques. Un indice qui termine en baisse de 10 % par rapport à son record de clôture est communément appelé "territoire de correction".

L'indice de volatilité CBOE .VIX , l'indicateur de la peur à Wall Street, a perdu 1,8 point, après avoir atteint des sommets en avril plus tôt dans la journée.

Les prix des valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont également été mis sous pression, Endeavour Silver EXK.N et Barrick Mining B.N perdant respectivement 3 % et 2 %.

Contrairement à la tendance, certaines sociétés de défense telles que Smith & Wesson SWBI.O et Kratos KTOS.O ont légèrement progressé.

La flambée des coûts de l'énergie complique le travail des banques centrales mondiales , et pour la Réserve fédérale, les déclencheurs d'inflation sont susceptibles de faire l'objet d'une plus grande attention.

Les décideurs politiques ont indiqué qu'ils attendraient d'évaluer l'impact de la flambée des coûts de l'énergie avant de prendre des décisions en matière de politique monétaire. Cependant, le rendement des bons du Trésor à deux ans US2YT=RR a légèrement augmenté et a brièvement atteint son plus haut niveau depuis fin novembre, les investisseurs anticipant des taux d'intérêt élevés.

"La Fed ne peut même pas envisager de réduire ses taux de sitôt. Donc, s'ils pensaient à une réduction possible en mai ou juin, cela n'est plus du tout d'actualité", a déclaré Dick.

La faiblesse du rapport sur l'emploi publié vendredi a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base en juin. Cependant, les traders ont repoussé lundi ces prévisions à septembre, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, le géant des concerts Live Nation

LYV.N a augmenté de 4,6 % après avoir conclu une proposition d'accord avec le ministère américain de la justice.

La semaine dernière, les baisses les plus importantes ont été enregistrées par le Dow Jones, qui a connu sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril 2025, tandis que le Russell 2000 .RUT a affiché sa plus forte perte hebdomadaire depuis début août.

Les marchés sont confrontés à une semaine riche en données, notamment en ce qui concerne les ouvertures de postes, les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - et la deuxième estimation du PIB trimestriel. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,4 contre 1 sur le NYSE et de 2,12 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré quatre nouveaux records sur 52 semaines et sept nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux records et 154 nouveaux records à la baisse.