Wall St glisse après que Trump a choisi Warsh, critique de la Fed, pour succéder à Powell

Indices en baisse: Dow 0,2%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,3%

Russell 2000 en baisse de 0,3%

Les actions d'Apple chutent après les résultats trimestriels

Les mineurs d'or et d'argent chutent en suivant les prix des métaux

par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les actions américaines ont chuté vendredi après que le président Donald Trump a nommé l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine, une décision que de nombreux investisseurs considèrent comme un choix faucon.

Les investisseurs s'attendent à ce que Kevin Warsh soutienne la baisse des taux d'intérêt, mais qu'il reste bien en deçà d'un assouplissement plus agressif de la politique monétaire associé à certains des autres candidats potentiels. Sa nomination doit être confirmée par le Sénat.

Entre-temps, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en décembre, ce qui suggère que l'inflation pourrait reprendre dans les mois à venir.

"Il y a un sentiment général de fermeté sur le marché suite à l'émergence du nom de Kevin Warsh. Il est considéré comme moins dovish que beaucoup d'autres candidats et on s'attend à ce qu'il favorise moins de réductions de taux", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principale chez Swissquote Bank. "D'un point de vue politique, la composition de la direction de la Fed ne devrait pas, en théorie, outrepasser son mandat

Les investisseurs ont continué à parier sur au moins deux baisses de taux d'intérêt de 25 points de base d'ici à la fin de 2026. La banque centrale a maintenu ses taux au début de la semaine, interrompant un cycle d'assouplissement qui a soutenu les actions américaines.

Les contrats à terme ont baissé cette nuit, tandis que le dollar et les rendements du Trésor ont grimpé jeudi suite à des rapports médiatiques selon lesquels la Maison Blanche se préparait à ce que Trump nomme Warsh en tant que prochain président de la Fed.

A 09h39, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 113,32 points, soit 0,23%, à 48 958,24, le S&P 500 .SPX a perdu 14,11 points, soit 0,20%, à 6 954,90 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 61,97 points, soit 0,27%, à 23 621,32.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 RTYcv1

.RUT , plus sensible aux taux d'intérêt, a reculé de 0,3%.

L'indice de volatilité CBOE - la "jauge de la peur" de Wall Street - a gagné 0,32 point à 17,2.

LES PETITES CAPITALISATIONS SURPERFORMENT EN JANVIER

Alors que les résultats des entreprises sont en cours, Microsoft MSFT.O a enregistré sa pire journée depuis mars 2020 après que ses revenus liés à l'informatique dématérialisée n'aient pas impressionné, ce qui a déclenché une chute généralisée des valeurs technologiques à Wall Street jeudi. Ses actions ont baissé de 0,1 %.

Apple AAPL.O a chuté de 1,8 %. Le fabricant de l'iPhone a prévu une croissance du chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, allant jusqu'à 16 %, pour le trimestre de mars, mais a averti que la hausse des prix des puces mémoire avait commencé à peser sur la rentabilité.

Wall Street a largement rebondi après avoir subi des pressions à la vente liées aux projets de Trump d'acquérir le Groenland et à une série de résultats trimestriels mitigés.

Dernièrement, les signes d'encombrement du marché de l'IA ont déclenché une rotation vers les petites capitalisations et d'autres secteurs négligés du marché.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT est en passe de terminer le mois en hausse de près de 7 %, tandis que le S&P 600 .SPCY se dirige vers un gain de plus de 6 %. À titre de comparaison, le S&P 500 et le Nasdaq affichent chacun une hausse d'un peu plus de 1,8 %.

Le Dow Jones, quant à lui, est en passe d'enregistrer une neuvième progression mensuelle consécutive, sa plus longue série de gains depuis 2018.

Sur les 133 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, environ 74 % ont battu les attentes des analystes, selon les données de LSEG publiées jeudi.

Les actions de SanDisk ont bondi de près de 20% après des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, l'IA alimentant la demande de stockage. KLA Corp KLAC.O a battu les attentes de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, mais les actions ont chuté de 7,7 %.

Les actions de Verizon VZ.N ont gagné 7% après que l'opérateur de téléphonie mobile a annoncé un bénéfice annuel en hausse. American Express AXP.N a annoncé un bénéfice annuel largement supérieur aux attentes de Wall Street, mais ses actions ont reculé de 2,5 %.

Les actions de Chevron CVX.N ont augmenté de 1 % après que la grande compagnie pétrolière a affiché un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux attentes, tandis que les actions d'Exxon Mobil XOM.N ont baissé de 1 % bien qu'elles aient dépassé les estimations de Wall Street.

Les mineurs d'or et d'argent cotés aux États-Unis ont chuté à la suite d'une baisse de plus de 5 % du prix des lingots et d'une chute de 11 % du métal blanc. L'indice S&P des matériaux

.SPLRCM a chuté de 1,3%, menant les baisses.