Wall St glisse après des données sur l'inflation des producteurs chaudes ; la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,95%, S&P 500 0,59%, Nasdaq 0,58%

* Les traders écartent les baisses de taux de la Fed en 2026

* La décision sur les taux de la Fed est attendue à 14 heures (heure de l'Est)

* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent affichait une hausse de plus de 5%

(Mise à jour des prix et commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont glissé mercredi après que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, incitant les investisseurs à écarter les espoirs d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année.

Le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production a augmenté de 3,4 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions des économistes (2,9 %), les prix risquant de s'accélérer encore, le conflit au Moyen-Orient augmentant les coûts du transport maritime et du pétrole.

Selon les données compilées par LSEG, les traders considèrent désormais que la banque centrale abaissera les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base en avril 2027, au lieu de décembre 2026 comme prévu avant le rapport.

"Les données de l'IPP ont montré qu'il y avait des pressions inflationnistes persistantes même avant la flambée des prix du pétrole", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège principal en matière d'investissements mondiaux chez Edward Jones.

"La flambée des prix de l'énergie complique la tâche. Il y a un risque aujourd'hui que davantage de responsables de la Fed ne soient pas à l'aise avec des réductions de taux."

Les rendements du Trésor ont bondi après les données, faisant pression sur les secteurs du S&P 500 offrant des dividendes plus élevés, la santé .SPXHC et les biens de consommation de base .SPLRCS ayant baissé de plus de 1 %.

L'attention va maintenant se porter sur la décision de la Fed prévue à 14 heures (ET), les traders s'attendant à ce que les taux de référence restent stables.

L'accent sera mis sur les remarques du président Jerome Powell sur la manière dont les tarifs douaniers, les coûts énergétiques plus élevés déclenchés par la crise du Moyen-Orient, et un marché de l'emploi affaibli influenceront les décisions de politique monétaire plus tard dans l'année.

Le pétrole Brent a étendu ses gains et a atteint près de 110 dollars le baril après qu'une agence de presse iranienne a rapporté que certaines installations appartenant à l' industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Les titres du secteur du voyage ont été mitigés, les investisseurs pesant la hausse des coûts de l'énergie contre les augmentations de prévisions signalées par Delta DAL.O et American AAL.O au cours de la session précédente. Delta a glissé de 0,3%, tandis qu'American a gagné plus de 1%.

A 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 445,20 points, soit 0,95%, à 46 548,06, le S&P 500 .SPX a perdu 39,86 points, soit 0,59%, à 6 676,23 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 129,64 points, soit 0,58%, à 22 349,89.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a grimpé de 1,05 point à 23,42. Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux. Toutefois, les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

"Nous ne réagissons pas d'une manière aussi désastreuse que beaucoup de gens l'auraient attendu", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef du marché chez Interactive Brokers.

"Les gens se sont habitués à l'idée que les événements géopolitiques de ce type ont tendance à se résoudre relativement rapidement. Il n'est pas certain que ce soit le cas cette fois-ci

Dans le secteur des puces, AMD AMD.O a gagné 2 % après un accord avec Samsung Electronics 005930.KS pour étendre leur partenariat stratégique sur les fournitures de puces mémoire pour l'infrastructure de l'IA. Nvidia NVDA.O a légèrement augmenté après avoir obtenu l'autorisation de Pékin de vendre en Chine ses puces d'intelligence artificielle les deuxièmes plus puissantes.

Micron MU.O a gagné 1,2 % avant la publication de ses résultats plus tard dans la journée, tandis que SanDisk SNDK.O a gagné 2,8 %.

Parmi les autres valeurs, le gestionnaire d'actifs Apollo

APO.O a progressé d'environ 3 %, tandis qu'Ares ARES.N a gagné 2,5 %, rebondissant après les fortes pertes subies la semaine précédente en raison des inquiétudes liées à la qualité du crédit privé.

Lululemon LULU.O a gagné 4% après la publication de ses résultats trimestriels. Le fondateur du fabricant de vêtements de yoga, Chip Wilson, est engagé dans une bataille de procuration avec la société et a déclaré que la décision de l'administrateur principal David Mussafer de quitter le conseil d'administration était "un pas dans la bonne direction", mais a réitéré la nécessité d'un "substantiel" renouvellement du conseil d'administration.

La chaîne de grands magasins Macy's M.N a augmenté de 4,6 % après avoir déclaré que l'impact des droits de douane sur les importations pourrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,65 contre 1 sur le NYSE et de 2,76 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux records sur 52 semaines et 13 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux records et 174 nouveaux records à la baisse.