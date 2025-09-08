Wall St gagne, les marchés parient sur une baisse des taux d'intérêt en septembre ; le Nasdaq atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 0,14 %, S&P 500 0,33 %, Nasdaq 0,75 %

*

Robinhood et AppLovin font un bond en avant grâce aux projets d'inclusion dans le S&P 500

*

EchoStar saute sur l'accord de licence de spectre avec SpaceX

*

Barclays, StanChart révisent leurs projections de baisse des taux de la Fed

(Mise à jour des niveaux de transactions en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont progressé lundi sur les attentes que la Réserve fédérale pourrait bientôt réduire les coûts d'emprunt, tandis que les gains de Broadcom, l'un des principaux fabricants de puces, ont poussé le Nasdaq à un record intrajournalier.

Les investisseurs s'attendent à de multiples baisses de taux cette année après qu'un rapport troublant sur les emplois non agricoles vendredi ait confirmé l'affaiblissement du marché de l'emploi américain. Ce rapport, qui avait fait chuter Wall Street lors de la séance précédente, a ravivé les craintes d'un ralentissement potentiel de la première économie mondiale.

Outre la réduction de 25 points de base des taux d'intérêt prévue pour septembre, les investisseurs parient désormais sur une réduction massive de 50 points de base.

Les traders estiment à 9,5 % la probabilité d'une réduction de 50 points de base, alors qu'ils n'attendaient rien de tel plusieurs semaines avant la publication des données sur l'emploi, selon l'outil FedWatch du CME.

De nombreux courtiers ont revu leurs prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed. Barclays prévoit désormais trois réductions de 25 points de base chacune en 2025, contre deux précédemment, tandis que Standard Chartered prévoit une réduction de 50 points de base en septembre, contre une réduction de 25 points de base précédemment prévue.

Pendant ce temps, le concepteur de puces Broadcom AVGO.O a gagné 4 %, ajoutant à sa hausse de 9,4 % de vendredi. Le titre est en passe d'enregistrer sa dixième séance de hausse en onze séances.

Le titre a stimulé le secteur des technologies de l'information .SPLRCT en hausse de 1 %. Les valeurs immobilières .SPLRCR , qui avaient progressé vendredi, ont baissé de 1,2 %.

A 11:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 62,75 points, ou 0,14 %, à 45 463,61, le S&P 500

.SPX a gagné 20,94 points, ou 0,33 %, à 6 502,44 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 163,26 points, ou 0,75 %, à 21 863,65.

Cette semaine, les investisseurs surveilleront de près les données sur l'inflation et la révision de la masse salariale du Bureau of Labor Statistics pour obtenir de nouveaux indices sur la santé de l'économie américaine et pour voir s'ils pourraient renforcer les arguments en faveur d'une plus grande réduction des taux d'intérêt.

"La peur de la croissance sur le marché du travail va prendre le dessus sur l'inflation, même si elle est élevée, car la Fed considère actuellement toute inflation induite par les droits de douane comme une augmentation ponctuelle des prix", a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez Clearbridge Investments.

La Fed étant dans une période de "blackout" qui interdit les déclarations publiques avant sa réunion des 16 et 17 septembre, les marchés devront interpréter les données économiques sans nouvelles orientations de la part des décideurs politiques dans l'intervalle.

Le S&P et le Nasdaq ont enregistré des gains la semaine dernière, ce qui constitue un début positif après un mois de septembre historiquement morose. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours du mois, son pire mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, la plateforme de commerce de détail Robinhood Markets HOOD.O et la plateforme de marketing AppLovin APP.O ont gagné respectivement 14,5 % et 11,4 %. Les sociétés sont prêtes à rejoindre le S&P 500, à compter du 22 septembre.

EchoStar SATS.O a grimpé de 13,2 % après que la société de services de télécommunications a accepté de vendre des licences de spectre sans fil à SpaceX pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars.

D'autres sociétés de télécommunications ont chuté, AT&T

T.N , Verizon VZ.N et T-Mobile TMUS.O perdant entre 1,8 % et 3 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,31 contre 1 sur le NYSE et de 1,18 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux sommets et 8 nouveaux creux sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 114 nouveaux sommets et 74 nouveaux creux.