Wall St gagne, les données PCE stimulent les paris sur une baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,49 %, S&P 500 0,46 %, Nasdaq 0,56 %

Warner Bros progresse après l'accord de rachat de la société par Netflix

Les investisseurs évaluent les données sur l'inflation et le sentiment des consommateurs

HPE chute en raison de la faiblesse des revenus tirés des serveurs d'IA

(Mise à jour avec les prix du matin après les données PCE et les commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté vendredi, les investisseurs digérant un rapport sur l'inflation longtemps retardé et recalibrant les attentes concernant la trajectoire de la politique de la Réserve fédérale.

Les dépenses de consommation américaines ont augmenté conformément aux prévisions en septembre, tandis que les prix de base ont augmenté de 2,8 % en glissement annuel, un peu en dessous des attentes pour un gain de 2,9 %, selon le dernier rapport sur les dépenses de consommation personnelle.

Cette publication, la première depuis que le gouvernement a bloqué les statistiques officielles pendant 43 jours, a permis aux marchés et aux décideurs politiques de prendre le pouls de l'économie avant ce qui s'annonce comme l'une des réunions les plus controversées de la Fed depuis des années .

Par ailleurs, l'enquête de l'Université du Michigan a montré que le moral des consommateurs s'améliorait en décembre, les individus anticipant un ralentissement de l'inflation au cours de la prochaine période d'un an à 4,1 %, contre 4,5 % fin novembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les Fed Funds impliquent désormais une probabilité de 87 % d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion de ce mois-ci.

"En termes purement numériques, le camp en faveur de taux d'intérêt inchangés est actuellement légèrement en avance. Toutefois, les gouverneurs semblent pencher davantage pour une baisse des taux d'intérêt", a déclaré Jörg Krämer, économiste en chef de Commerzbank.

"Le facteur décisif sera probablement le penchant du président de la Fed, Powell, et la mesure dans laquelle il parviendra à persuader les autres membres de le suivre."

La semaine prochaine, les responsables de la Fed devraient se disputer pour savoir s'il faut réduire les coûts d'emprunt malgré des pressions persistantes sur les prix et un marché du travail toujours résistant.

Les indicateurs secondaires de l'emploi montrent peu de signes d'un ralentissement imminent des embauches, ce qui donne aux faucons de l'inflation de nouvelles munitions alors que la Fed cherche à progresser plus clairement vers son objectif de 2 %.

Les investisseurs s'attendent également à ce que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux d'un quart de point d'ici juin 2026.

À 10:07 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 236,46 points, ou 0,49 %, à 48 087,63, le S&P 500

.SPX a gagné 31,44 points, ou 0,46 %, à 6 888,56 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 131,27 points, ou 0,56 %, à 23 636,41.

Dans le domaine des transactions, les actions de Warner Bros. Discovery WBD.O ont augmenté de 3,2 % après que Netflix

NFLX.O a accepté d'acheter l'un des actifs les plus prisés d'Hollywood, vieux de plusieurs décennies, pour 72 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une guerre d'enchères qui a duré des semaines.

Les actions du géant de la diffusion en continusont restées stables après avoir réduit les pertes subies avant la mise sur le marché.

Les remarques pessimistes de plusieurs décideurs politiques influents au cours des dernières semaines ont contribué à soutenir l'appétit pour le risque. Les principaux indices de Wall Street sont en voie de réaliser des gains hebdomadaires modestes, l'indice de référence S&P 500 .SPX étant à environ 1 % de son record.

L'indice des petites capitalisations nationales .RUT s'est distingué en bondissant de 1,2 %, dépassant le marché plus large, les opérateurs se tournant vers les bénéficiaires des baisses de taux d'intérêt.

Hewlett Packard Enterprise < HPE.N > a chuté de 1 % après avoir prévu des revenus du premier trimestre inférieurs aux estimations, car il prévoit une baisse des revenus des serveurs d'IA en raison du report des commandes des clients sur le second semestre de l'année.

Oklo OKLO.O a chuté de 6,3 % après que l'entreprise de technologie nucléaire a dévoilé un projet de vente d'actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars.

Cooper Companies COO.O a bondi de 8,3 % après que le fabricant d'appareils médicaux a déclaré qu'il entamait un examen stratégique formel visant à identifier les possibilités d'améliorer la valeur à long terme pour les actionnaires.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le NYSE et de 1,37 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux records et 22 nouveaux records à la baisse.