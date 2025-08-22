Wall St gagne du terrain avant le discours de Powell à Jackson Hole

Indices en hausse: Dow 0,63%, S&P 500 0,34%, Nasdaq 0,09%

Le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de baisse si les gains se maintiennent

Alphabet conclut un accord de 10 milliards de dollars avec Meta, les actions sont en hausse

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy

Lesprincipaux indices de Wall Street ont grimpé vendredi après une récente série de pertes, les investisseurs attendant le discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell au symposium de Jackson Hole pour avoir un aperçu de la trajectoire des taux d'intérêt.

Lediscours de M. Powell, qui est attendu à 10 heures (heure de l'Est), pourrait s'avérer crucial pour déterminer les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt pour le mois de septembre.

Michael Matousek, trader en chef chez U.S. Global Investors, a déclaré que M. Powell allait "adopter une approche prudente".

"Les droits de douane commencent vraiment à se faire sentir, il va donc encore faire preuve de prudence et déclarer qu'il veut examiner les données, voir comment les choses se passent, parce que l'effet des droits de douane ne s'est fait sentir qu'au début de l'été", a déclaré M. Matousek.

Les marchés ont d'abord augmenté leurs paris à la suite d'un faible rapport sur l'emploi au début du mois d'août et après que les données sur les prix à la consommation aient montré une pression à la hausse limitée due aux droits de douane.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs estiment désormais à69,5 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux le mois prochain, contre 85,4 % il y a une semaine.

Dix des 11 sous-secteurs du S&P 500 ont progressé, les secteurs de la santé .SPXHC et de l'immobilier .SPLRCR étant en tête des gains.

À 09:32 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 283,69 points, ou 0,63%, à 45 069,19, le S&P 500

.SPX a gagné 21,68 points, ou 0,34%, à 6 391,85, et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 18,77 points, ou 0,09%, à 21 119,08.

Le S&P 500 estsur le point de mettre fin à une série de cinq jours de pertes, alors qu'une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a maintenu la pression sur les actions américaines cette semaine.

Les pertes subies par les grandes valeurs technologiques en début de semaine ont placé le S&P 500 et le Nasdaq sur la voie depertes hebdomadaires fermes .

Les technologies de l'information .SPLRCT devraient être le sous-secteur le plus touché cette semaine, tandis que l'énergie .SPNY et l'immobilier .SPLRCR étaient en voie de réaliser de légers gains hebdomadaires.

Pendant ce temps, UBS Global Wealth Management a levé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, pariant sur la force des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les principaux mouvements, Nvidia NVDA.O a glissé de 2 % après que le fabricant de puces ait demandé à Foxconn

2317.TW de suspendre le travail sur la puce H20 AI, le produit le plus avancé que l'entreprise est autorisée à vendre en Chine.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a gagné 1,8 % après des informations selon lesquelles la société a conclu un accord de six ans sur l'informatique en nuage avec Meta Platforms META.O d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Les actions de Meta sont restées stables.

Intuit INTU.O a chuté de 6,9% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme de marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 4,5 % après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives conformes pour le trimestre en cours.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,86 contre 1 sur le NYSE et de 2,35 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 35 nouveaux sommets et 18 nouveaux planchers.