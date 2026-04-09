Wall St est en demi-teinte alors que les doutes sur la trêve au Moyen-Orient et les données économiques maintiennent les investisseurs sur le qui-vive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,11%, S&P 500 0,09%, Nasdaq 0,21%

* Février PCE à 2,8% en base annuelle, conforme aux estimations

* Applied Digital chute après l'aggravation de sa perte trimestrielle

* Constellation Brands bondit après une baisse moins importante des ventes au 4ème trimestre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont reculé jeudi après avoir progressé lors de la session précédente, les doutes concernant l'état d'un cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient ayant maintenu le sentiment de risque sous contrôle, tandis que les investisseurs ont analysé une lecture de l'inflation en ligne.

Le président Donald Trump a promis de maintenir les ressources militaires au Moyen-Orient jusqu'à ce qu'un accord de paix soit conclu avec l'Iran et a mis en garde contre une escalade majeure s'il n'obtempère pas, tandis qu'Israël a bombardé de nouvelles cibles au Liban, Téhéran ayant averti qu'il n'y aurait pas d'accord si Tel Aviv ne cessait pas de bombarder le pays.

Le peu de signes de circulation dans le détroit d'Ormuz a renforcé l'incertitude concernant les expéditions d'énergie, ce qui a entraîné un rebond des prix du pétrole, bien qu'ils soient restés inférieurs à 100 dollars le baril.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a gagné 1,3% et les actions des services publics .SPLRCU ont été les plus importantes en pourcentage, avec une hausse de 1,6%.

"Le passage d'une escalade continue en Iran à une approche plus diplomatique a calmé les marchés d'un certain point de vue", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement senior pour Allianz Investment Management.

À 10:04 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 48,96 points, soit 0,11%, à 47 856,44, le S&P 500 .SPX a perdu 5,15 points, soit 0,09%, à 6 777,00 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 45,85 points, soit 0,21%, à 22 585,96.

Les valeurs technologiques du S&P 500 .SPLRCT ont été les plus pondérées, Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O chutant respectivement de 1,7% et 0,7%. Les valeurs logicielles ont été mises sous pression, l'iShares Expanded Tech-Software ETF

IGV.N reculant de 3,3 %.

Les valeurs de consommation discrétionnaire ont été soutenues par un gain de 1,7 % d'Amazon.com AMZN.O après que son directeur général a déclaré que les services d'intelligence artificielle de son unité d'informatique en nuage généraient des revenus annualisés de plus de 15 milliards de dollars.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leurs plus fortes hausses en une journée depuis plus d'une semaine mercredi, les marchés mondiaux se réjouissant du cessez-le-feu de deux semaines, tandis que le Dow Jones a enregistré sa plus forte hausse en un an.

Pendant ce temps, les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté comme prévu en février et a probablement augmenté encore en mars dans le cadre de la guerre en Iran, tandis que la croissance économique a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre.

"(Cela ne) change pas vraiment la situation du point de vue de la Fed, à savoir que nous avons des pressions inflationnistes élevées, ce qui les maintiendra en attente pour le moment", a déclaré M. Ripley.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars, publié vendredi, retiendra l'attention des investisseurs qui attendent de voir l'impact économique de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit.

Les acteurs du marché monétaire ne s'attendent qu'à environ 30 % de chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2026, contre 56 % il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Parmi les valeurs en hausse, Constellation Brands STZ.N a bondi de 5% après que le fabricant de bière Corona ait affiché une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Les actions d'Applied Digital APLD.O ont chuté de 7,1 % après que la perte nette de l'opérateur de centres de données au troisième trimestre se soit creusée par rapport à l'année précédente.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,59 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et 16 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 64 nouveaux sommets et 84 nouveaux creux.