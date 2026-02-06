Wall St envisage un rebond après une semaine de déroute dans le secteur technologique, Amazon chute à cause d'une hausse des investissements dans l'IA

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,54%, S&P 500 0,56%, Nasdaq 0,7%

Roblox bondit après avoir prévu des réservations annuelles supérieures aux estimations

Molina Healthcare s'effondre après des prévisions de bénéfices décevantes pour 2026

(Mise à jour avec les commentaires des analystes, les prix avant la cloche) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street était prête à ouvrir en hausse vendredi après une chute brutale des actions technologiques au cours de la semaine, bien que l'optimisme ait été tempéré par la chute d'Amazon, qui est devenue la dernière Big Tech à augmenter ses dépenses dans l'infrastructure de l'IA.

Amazon AMZN.O a chuté de 8 % dans les échanges avant bourse, après que l'entreprise ait prévu une augmentation de plus de 50 % de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant la frénésie de dépenses liées à l'IA déjà en cours parmi ses pairs des "Sept Magnifiques".

Le scepticisme des investisseurs à l'égard des dépenses en IA s'est accentué depuis que les plans d'investissement exceptionnels de Microsoft MSFT.O à la fin du mois dernier ont mis en lumière les budgets d'investissement des méga-capitalisations.

L'augmentation des dépenses d'Alphabet GOOGL.O a aggravé la chute de l'ensemble du secteur technologique jeudi, poussant le Nasdaq à clôturer à son niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

"Nous sommes dans une période de plus grand discernement. Il ne s'agit pas de savoir qui est touché par l'IA, mais aussi de punir ceux qui dépensent beaucoup en investissements dans l'IA", a déclaré Kristina Hooper, stratège en chef du marché chez Man Group.

Alphabet, la société mère de Google, a glissé de 1 %, tandis que Microsoft MSFT.O a gagné 1,6 %. Nvidia NVDA.O , qui devrait bénéficier de dépenses plus importantes en matière d'IA et qui reste la dernière entreprise du Mag 7 à publier, a augmenté de 2,7 %.

Les actions du secteur des logiciels et des services de données ont également commencé à retrouver leur équilibre après une semaine pénible alimentée par les craintes que les outils d'IA qui s'améliorent rapidement n'érodent la demande pour les entreprises traditionnelles.

ServiceNow NOW.N et CrowdStrike CRWD.O ont progressé respectivement de 2,1 % et 3,4 %. Pourtant, l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS se dirigeait vers une baisse de près de 10 % au cours de la semaine, sa pire performance depuis mars 2020.

Les titres de puces Broadcom AVGO.O et Micron Tech MU.O , pris dans les courants croisés de la déroute technologique, ont progressé de 3,7% chacun.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a chuté pour la première fois en trois jours, perdant 1,68 points à 20,1.

A 08:26 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 263 points, soit 0,54%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 38,5 points, soit 0,56%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 173,25 points, soit 0,7%.

Le S&P 500 .SPX s'apprêtait à connaître sa pire semaine depuis plus de quatre mois, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, était en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 10 mois.

Le commerce de l'IA, l'un des principaux moteurs de la hausse de l'année dernière, est confronté à un test de résistance important, car l'argent afflue vers des valeurs refuges défensives telles que les biens de consommation de base et les télécommunications. Cette rotation s'opère au moment même où les actifs risqués se replient, le bitcoin BTC= ayant perdu 50 % par rapport à son sommet d'octobre.

Les contrats à terme de l'indice Russell 2000 à petite capitalisation .RUT étaient en hausse de 1,3 %. L'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice S&P 400 des moyennes capitalisations .SP400 se dirigeaient vers des gains d'environ 1 % cette semaine, tandis que l'indice S&P 500 des valeurs mobilières .IVX a augmenté de près de 1 % sur la semaine.

Environ 80 % des 270 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats trimestriels jusqu'à présent ont dépassé les attentes des analystes, selon les données du LSEG. Pour un trimestre normal, ce taux est de 67%.

Molina Healthcare MOH.N a chuté de 32 % après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice 2026 inférieur à la moitié des attentes de Wall Street. Centene CNC.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations, mais ses actions ont chuté de 4,8 %.

Roblox RBLX.N a bondi de 10,6 % après que la plateforme de jeux vidéo a prévu des réservations pour l'exercice 2026 supérieures aux attentes de Wall Street.

Entre-temps, les récents relevés d'inflation suggèrent que l'économie américaine tient toujours le coup , même si une série d'indicateurs du marché du travail indiquent que la situation de l'emploi reste tendue, ce qui donne plus d'importance à la publication retardée de la semaine prochaine du rapport sur la masse salariale de janvier.