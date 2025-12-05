Wall St en hausse, les données économiques stimulant les paris sur une baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,22%, S&P 500 0,27%, Nasdaq 0,33%

Warner Bros progresse après l'accord de rachat de la société par Netflix

Les investisseurs évaluent l'inflation et le sentiment des consommateurs

Ulta Beauty grimpe en flèche après avoir relevé ses prévisions

(Mise à jour des transactions à la mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement progressé vendredi, les investisseurs digérant une série de données économiques qui semblent ouvrir la voie à une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ce mois-ci.

La première publication de l'indice PCE depuis que la fermeture du gouvernement a gelé les statistiques officielles pendant 43 jours a montré que les dépenses de consommation ont augmenté de façon marginale en septembre. Bien qu'il suggère globalement une perte d'élan dans l'économie, l'indice reste supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

Un rapport distinct a montré que le moral des consommateurs s'est amélioré au début du mois de décembre, car ils s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent au cours de l'année à venir .

Ces publications ont permis aux marchés et aux décideurs politiques de prendre le pouls de l'économie avant ce qui s'annonce comme l'une des réunions les plus controversées de la Fed depuis des années.

Les décideurs politiques se disputeront pour savoir s'il faut réduire les coûts d'emprunt malgré les pressions persistantes sur les prix et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi à la marge.

Les contrats à terme sur les Fed Funds impliquent désormais une probabilité de 87,2 % d'une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion de ce mois-ci, selon l'outil FedWatch du CME. Les investisseurs s'attendent également à ce que la Fed procède à une nouvelle baisse de taux d'un quart de point d'ici juin 2026.

"Nous ne nous attendons pas à ce que (la Fed) réduise agressivement (après décembre) parce qu'il y a ces risques équilibrés entre le marché du travail", a déclaré Michael Reynolds, vice-président de la stratégie d'investissement chez Glenmede, ajoutant que le danger d'une reprise de l'inflation devrait rendre les décideurs politiques plus prudents.

A 11:58 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 104,39 points, ou 0,22%, à 47 955,33, le S&P 500

.SPX a gagné 18,62 points, ou 0,27%, à 6 875,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 78,08 points, ou 0,33%, à 23 583,21.

Dans le domaine des transactions, les actions de Warner Bros. Discovery WBD.O ont augmenté de 2,9 % après que Netflix

NFLX.O a accepté d'acheter l'un des actifs les plus prisés d'Hollywood, vieux de plusieurs décennies, pour 72 milliards de dollars, mettant ainsi fin à une guerre d'enchères qui a duré des semaines.

Les actions du géant du streaming ont glissé de 3 %, tandis que Paramount Skydance < PSKY.O >, l'un des autres soumissionnaires pour Warner Bros, a chuté de 7,5 %.

Les actions du secteur de la santé .SPXHC ont baissé de 0,3% après qu'un groupe de conseillers en matière de vaccins ait abandonné une recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants américains devraient recevoir le vaccin contre l'hépatite B à la naissance.

Huit des 11 secteurs du S&P 500 ont progressé, avec en tête une hausse de 1% des services de communication .SPLRCL .

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont atteint leur plus haut niveau en un mois plus tôt dans la journée. Le Dow Jones, ainsi que les deux autres indices sont en passe de réaliser leur deuxième semaine consécutive de hausse.

L'indice de référence S&P 500 .SPX est à environ 1 % d'un record, mais le plus remarquable est l'indice des petites capitalisations nationales .RUT qui a gagné 1 % cette semaine, dépassant le marché plus large alors que les traders se sont tournés vers les bénéficiaires de la baisse des taux d'intérêt.

Vendredi, cependant, l'indice Russell 2000 a reculé de 0,2 %.

Ulta Beauty < ULTA.O > a gagné 14% après que le distributeur de produits de beauté ait revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,27 contre 1 sur le NYSE. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 32 nouveaux records sur 52 semaines et cinq nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 100 nouveaux records et 32 nouveaux records à la baisse.