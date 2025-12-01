Wall St en baisse, les investisseurs sur la réserve

Les actions américaines ont légèrement reculé lundi, pénalisées par la hausse des rendements obligataires et des données économiques montrant l'impact persistant des droits de douane sur le secteur manufacturier, alors que les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,90%, ou 427,09 points, à 47.289,33 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 36,46 points, soit 0,53% à 6.812,63 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 89,76 points, soit 0,38% à 23.275,922 points.

L'enquête de l'Institute for Supply Management a révélé que l'activité manufacturière américaine s'est contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, les usines souffrant de la faiblesse des commandes et de la hausse des prix, sous l'effet des tarifs douaniers.

Les marchés anticipent largement une baisse des taux à l'issue de la réunion de deux jours de la Fed le 10 décembre. Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une réduction de 25 points de base est estimée à 87,4%.

"Le marché reste évidemment porté par les résultats, nous avons traversé la saison des publications, mais désormais, c'est la Fed", a déclaré Joe Saluzzi, associé, cofondateur et responsable de la recherche sur la structure des marchés actions ainsi que codirecteur du trading actions chez Themis Trading à Chatham, New Jersey.

"Je ne vois aucune raison pour que la tendance haussière ne se poursuive pas, peut-être moins rapidement, mais plutôt de manière progressive jusqu'à la fin de l'année", a-t-il ajouté.

Bien que de nombreux responsables aient adopté un ton prudent, les signaux accommodants émis par certains membres votants ces dernières semaines, ainsi que des informations selon lesquelles Kevin Hassett serait pressenti pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed (correction : aucune information publique ne confirme qu'Hassett est candidat à la présidence de la Fed), ont renforcé les attentes d'un nouvel assouplissement monétaire dans les mois à venir.

Jerome Powell doit s'exprimer après la clôture, mais il ne devrait pas aborder la politique monétaire en raison de la proximité de la réunion.