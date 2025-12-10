Wall St. en attente d'une ouverture modérée avant le verdict de la Fed

Futures: Dow en hausse de 0,03%, S&P 500 stable, Nasdaq en baisse de 0,08%

Décision sur les taux de la Fed attendue à 14 heures (ET)

GE Vernova augmente après des prévisions de revenus 2026 optimistes

Oracle, Broadcom résultats attendus plus tard dans la journée

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices boursiers de Wall Street s'apprêtaient à une ouverture en demi-teinte mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale qui devrait entraîner une réduction des taux d'intérêt, alors que les investisseurs craignent des commentaires restrictifs sur la voie de l'assouplissement futur.

La réunion en cours de la banque centrale est probablement l'une des plus conflictuelles depuis des années, car les décideurs politiques cherchent un équilibre délicat entre la réduction des coûts d'emprunt pour soutenir le marché du travail et la limitation de toute accélération de l'inflation.

L'absence prolongée de nouvelles données économiques à la suite de la récente fermeture du gouvernement, combinée à l'incertitude quant à la personne qui dirigera la Réserve fédérale l'année prochaine, ne fait qu'ajouter aux défis des décideurs politiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , partisan d'une baisse des taux d'intérêt, fait figure de favori pour ce poste.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à 89,9 % les chances que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base à 14 heures (heure de l'Est) et parient également sur un assouplissement supplémentaire en 2026.

"Ce qui sera plus révélateur que la décision de la Fed elle-même, c'est la conférence de presse qui suivra la réunion, au cours de laquelle le président Jerome Powell donnera des indications sur le potentiel de nouvelles réductions à l'horizon 2026", a déclaré Emma Wall, stratège en chef des investissements chez Hargreaves Lansdown.

"Les yeux des aigles se porteront également sur la répartition des votes et sur les commentaires des membres individuels dans les semaines à venir. Le marché reste nerveux, avec des inquiétudes sur les valorisations et des données économiques en baisse, la rhétorique est importante"

Le bilan de la Fed et ses projets d'achat de bons à court terme pour assurer une liquidité suffisante dans le système bancaire seront également dans le collimateur des investisseurs.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont déjà incité les acteurs du marché à prévoir des taux d'intérêt plus élevés d'ici la fin de 2026 en Australie, au Canada et au Japon.

À 08:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 15 points, ou 0,03%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 0,25 points, ou à peu près stable et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 20,25 points, ou 0,08%.

Les actions américaines se sont redressées depuis la fin du mois de novembre en raison de la baisse des taux d'intérêt, ce qui a permis à l'indice S&P 500 .SPX de s'approcher à moins de 1 % d'un niveau record. L'indice Russell 2000, qui suit les petites capitalisations .RUT , a également atteint un niveau record, surperformant l'indice de référence de Wall Street ce trimestre.

Le reste de la semaine sera probablement dominé par les rapports sur les résultats des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, notamment la société de logiciels Oracle ORCL.N et le fabricant de puces Broadcom

AVGO.O , qui seront publiés après la clôture des marchés.

Les résultats seront au centre de l'attention car les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises alimentées par la dette, les transactions complexes dans le secteur plus large de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la manière dont les entreprises monétiseront la technologie perturbatrice ont déclenché des ventes sur les marchés des actions et de la dette au cours des derniers mois.

Mercredi, les actions du fabricant d'équipements énergétiques GE Vernova < GEV.N > ont gagné 9,8 % après avoir prévu des revenus plus élevés en 2026, signalant une forte demande pour son infrastructure liée à l'IA.

Le géant du crédit JPMorgan Chase JPM.N s'est stabilisé après une chute de près de 5% lors de la séance précédente, après avoir déclaré qu'il s'attendait à des dépenses plus élevées l'année prochaine.

GameStop < GME.N > a chuté de 5,2% après que le distributeur de jeux vidéo ait annoncé des revenus en baisse au troisième trimestre.

La chaîne de restauration décontractée Cracker Barrel < CBRL.O > a perdu 4,8 % après avoir abaissé ses prévisions de revenus annuels.