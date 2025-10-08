Wall St devrait ouvrir en légère hausse avant les remarques de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,23 %, S&P 500 0,12 %, Nasdaq 0,09 %

Confluent progresse grâce à des informations selon lesquelles l'entreprise envisage une vente

Joby Aviation chute après la fixation du prix de son offre d'actions

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en légère hausse mercredi, suite à une interruption de la hausse régulière, les investisseurs attendant de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt .

La fermeture du gouvernement américain retardant la publication de rapports économiques clés, les traders s'appuieront probablement sur les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour guider leur positionnement.

L'euphorie autour de l'intelligence artificielle a aidé les actions à écarter les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement jusqu'à présent , mais la percée historique de l'or au-dessus de 4 000 dollars l'once souligne l'appétit croissant pour une couverture contre les risques politiques et une toile de fond macroéconomique chancelante.

"L'or est en train de devenir la valeur refuge qu'était le dollar", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

À 08h22 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 110 points, soit 0,23 %, le S&P 500 E-minis EScv1 a augmenté de 8 points, soit 0,12 %, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a grimpé de 23,75 points, soit 0,09 %.

Les remarques du président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, du gouverneur de la Fed, Michael Barr, de la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, et du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sont à l'ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed est également attendu à 14 heures (heure de l'Est).

Le rallye des actions a également été soutenu par les attentes d'une Fed dovish à l'avenir, alors qu'une série d'indicateurs alternatifs ont indiqué un ralentissement du marché du travail.

La société d'investissement mondiale Carlyle CG.O a estimé mardi que les employeurs américains n'ont créé que 17 000 emplois en septembre, en se basant sur les données des sociétés de son portefeuille.

Ce chiffre est bien inférieur aux 54 000 emplois que les économistes interrogés par Reuters attendaient dans le rapport officiel sur les emplois non agricoles, qui devait être publié la semaine dernière mais qui a été retardé par la fermeture du gouvernement.

Parmi les actions, FedEx FDX.N a chuté de 1,7 % dans les échanges avant bourse après que J.P. Morgan l'ait rétrogradé de "surpondéré" à "neutre".

Les actions des sociétés d'extraction d'or cotées aux États-Unis ont augmenté, Newmont NEM.N , Kinross Gold KGC.N et Gold Fields GFI.N progressant respectivement de 2,2 %, 2 % et 3,5 %.

Les actions de Confluent CFLT.O ont augmenté de 18,1 % après que Reuters ait rapporté que le fabricant de logiciels de flux de données envisageait une vente .

Joby Aviation JOBY.N a baissé de 10,9 % après que le fabricant de taxis aériens électriques ait fixé mardi le prix d'une offre d'actions de 514 millions de dollars avec une décote de 10,9 % par rapport à la dernière vente de l'action.

Freeport-McMoRan FCX.N a augmenté de 2,2 % après que Citigroup ait relevé la note de la société minière de "neutre" à "achat".