Wall St devrait ouvrir en baisse, la flambée des prix du pétrole et la prudence de la Fed ébranlant les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow et S&P 500 0,63%, Nasdaq 0,71%

* Micron Technology en baisse de 5%, les plans de dépenses plus élevés étant examinés de près

* Le Brent atteint 115 dollars le baril en raison des tensions au Moyen-Orient, ce qui assombrit les perspectives d'inflation

* Les contrats à terme sur la petite capitalisation Russell 2000 chutent de 10 % par rapport à leur niveau record

(Mise à jour avant l'ouverture du marché, évolution des prix et commentaires des analystes) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, alors que les prix du brut ont grimpé en raison de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient , ravivant les inquiétudes sur l'inflation qui ont incité la Réserve fédérale à adopter une position plus prudente sur les réductions de taux d'intérêt. Une forte prévision de Micron Technology MU.O n'a pas réussi à améliorer le sentiment, avec ses actions chutant de 5% dans les échanges de pré-marché, les investisseurs réfléchissant aux plans de dépenses plus élevés de la société de puces étant donné les coûts d'emprunt élevés. D'autres titres de puces mémoires qui ont progressé cette année ont également chuté. SanDisk SNDK.O a chuté de 5,2 %, Western Digital WDC.O a glissé de 2,7 %, tandis que Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a reculé de 0,9 %. Le prix du brut Brent LCOc1 a atteint 115 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques à travers le Moyen-Orient en représailles à l'attaque d'Israël sur son champ gazier de South Pars. La référence américaine, cependant, s'est négociée avec sa plus grande décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport. La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et son président Jerome Powell a signalé une inflation plus élevée à l'avenir. Il a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer les répercussions de la guerre sur l'économie et s'en est tenu à la prévision antérieure d'une réduction des taux de 25 points de base cette année. "Les prix du pétrole ne déterminent pas seulement les cours des actions, mais aussi la politique de la Réserve fédérale, et bien qu'il s'agisse d'un phénomène à court terme, c'est celui auquel le marché est confronté en ce moment", a déclaré Dennis Follmer, directeur des investissements chez Montis Financial, dans une note. Morgan Stanley a rejoint Goldman Sachs et Barclays en repoussant sa prévision d'une baisse des taux d'intérêt à septembre, contre juin. Les opérateurs ne prévoient plus de baisse de taux pour cette année et les données compilées par LSEG indiquent maintenant qu'un mouvement dovish n'interviendra qu'à la mi-2027. À 08:40 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 290 points, soit 0,63% et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 42 points, soit 0,63%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 172,75 points, soit 0,71%,

Les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, ont baissé de plus de 1%, soit une chute de 10 % par rapport à leur niveau record. Un indice qui chute de 10 % par rapport à ses plus hauts niveaux historiques, sur une base de clôture, est appelé une correction. Les actions et les obligations ont chuté à la suite du verdict de la Fed, envoyant le Dow .DJI et le Nasdaq .IXIC sous leurs moyennes mobiles à 200 jours (DMA), tandis que l'indice de référence S&P 500 .SPX a atteint un plus bas de quatre mois, le plaçant à deux doigts de dépasser sa propre moyenne mobile à long terme. La moyenne mobile à long terme 200 (DMA) est un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme.

Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire potentiel des décideurs politiques plus tard dans la journée.

Entre-temps, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars. L'attention se portera également sur le sommet États-Unis-Japon que le président Donald Trump pourrait utiliser pour demander de l'aide dans la guerre en Iran après que son appel précédent aux alliés pour sauvegarder le passage à travers le détroit stratégique d'Ormuz soit resté sans réponse.

Les valeurs de voyage sensibles au prix de l'énergie, telles que Delta Air DAL.N et United UAL.O , ont chuté de plus de 1%, tandis que les valeurs de croisière, telles que Norwegian

NCLH.N et Carnival CCL.N , ont baissé de 0,5%. Les attentes de taux d'intérêt plus élevés et un dollar plus fort ont pesé sur les prix des métaux précieux , envoyant des mineurs tels que Gold Fields GFI.N et Endeavour Silver

EXK.N en baisse de 10%.

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté de 1,5 %. La National Highway Traffic Safety Administration a intensifié son enquête sur des millions de véhicules Tesla.

Parmi les autres, le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O a bondi de 9 %, car Uber UBER.N va investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans l'entreprise.