Wall St chute, la flambée du pétrole alimentant les craintes d'inflation ; le Russell 2000 dérape

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* Indices en baisse: Dow 0,45%, S&P 500 0,49%, Nasdaq 0,67%

* Micron Technology en baisse de 4 %, les plans d'augmentation des dépenses étant examinés de près

* Le brut Brent proche de 112$/baril en raison des tensions au Moyen-Orient, ce qui assombrit les perspectives d'inflation

* L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a brièvement glissé de 10 % par rapport à son niveau record

(Mise à jour après l'ouverture du marché, évolution des cours) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, la hausse des prix du pétrole brut ayant ravivé les craintes d'inflation et la position prudente de la Réserve fédérale sur les réductions de taux d'intérêt ayant pesé sur le sentiment.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a baissé de 0,4%, après avoir brièvement touché une perte de 10% par rapport à son plus haut intraday historique plus tôt dans la séance. Un indice chutant de 10 % ou plus en dessous de son plus haut historique sur une base de clôture à clôture est appelé une correction. Une forte prévision de Micron Technology MU.O n'a pas réussi à améliorer le sentiment, avec ses actions en baisse de 4,4%, les investisseurs ayant réfléchi aux plans de dépenses plus élevés de la société de puces compte tenu des coûts d'emprunt élevés.

D'autres titres de puces mémoires qui ont progressé cette année ont également chuté. SanDisk SNDK.O et Applied Digital

APLD.O ont chuté de plus de 2 % chacun, tandis que Nvidia

NVDA.O , leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, a perdu 1,5 %. Le prix du pétrole Brent LCOc1 a oscillé autour de 112 dollars le baril après que l'Iran a attaqué des installations énergétiques au Moyen-Orient en représailles à l'attaque israélienne sur son champ gazier de South Pars. La référence américaine, cependant, s'est négociée avec sa plus grande décote par rapport au Brent en 11 ans, en raison de la libération des réserves stratégiques américaines et de la hausse des coûts de transport. La Fed a laissé ses taux inchangés mercredi et son président Jerome Powell a signalé une inflation plus élevée à l'avenir. Il a ajouté qu'il était trop tôt pour évaluer les répercussions de la guerre sur l'économie et s'en est tenu à la prévision antérieure d'une réduction des taux de 25 points de base cette année.

"Les prix du pétrole ne déterminent pas seulement les cours des actions, mais aussi la politique de la Réserve fédérale, et bien qu'il s'agisse d'un phénomène à court terme, c'est celui auquel le marché est confronté en ce moment", a déclaré Dennis Follmer, directeur des investissements chez Montis Financial, dans une note. Morgan Stanley a rejoint Goldman Sachs et Barclays en repoussant sa prévision d'une baisse des taux d'intérêt à septembre, contre juin. Les opérateurs ne prévoient plus de baisse de taux pour cette année et les données compilées par LSEG indiquent maintenant qu'un mouvement dovish n'interviendra qu'à la mi-2027. A 10:04 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 218,84 points, ou 0,45%, à 46 017,96, le S&P 500 .SPX a perdu 32,62 points, ou 0,49%, à 6 592,08 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 148,57 points, ou 0,67%, à 22 004,27.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice de volatilité CBOE .VIX , a grimpé de 0,79 point à 25,88. Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux, mais les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

Les actions et les obligations ont chuté après le verdict de la Fed et les trois principaux indices se négocient en dessous de leur moyenne mobile à 200 jours (DMA). La moyenne mobile à 200 jours est un indicateur technique qui reflète la dynamique à long terme. Huit des 11 indices sectoriels du S&P 500 étaient dans le rouge, les matériaux .SPLRCM étant en tête des baisses avec une chute de 2,2%. Les prix des métaux précieux ont chuté, les mineurs Newmont NEM.N et Freeport-McMoRan perdant respectivement 8,7 % et 7,5 %. Les titres de voyage sensibles au prix de l'énergie, tels que Delta Air DAL.N et United UAL.O , ont chuté de plus de 1 %, tandis que les titres de croisière, tels que Norwegian NCLH.N et Carnival CCL.N , ont baissé de 0,5 %.

Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire potentiel des décideurs politiques plus tard dans la journée. Entre-temps, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui laisse présager des conditions stables sur le marché du travail et un rebond de la croissance de l'emploi en mars. L'attention se portera également sur le sommet États-Unis-Japon que le président Donald Trump pourrait utiliser pour demander de l'aide dans la guerre en Iran après que son appel précédent aux alliés pour sauvegarder le passage à travers le détroit stratégique d'Ormuz soit resté sans réponse. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,17 contre 1 sur le NYSE et de 2,02 contre 1 sur le Nasdaq. Le S&P 500 a enregistré 11 nouveaux records sur 52 semaines et 17 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux records et 181 nouveaux records à la baisse.