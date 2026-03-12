Wall St chute de 1 % en raison des tensions au Moyen-Orient et des inquiétudes concernant le crédit privé

* Indices en baisse: Dow 1,23%, S&P 500 1,12%, Nasdaq 1,38%

* Goldman Sachs reporte à septembre la prévision de la prochaine baisse des taux de la Fed

* Le pétrole s'envole alors que des pétroliers sont incendiés au Moyen-Orient

* Morgan Stanley chute de 4 % en raison de l'inquiétude suscitée par le crédit privé

(Mise à jour après l'ouverture du marché et les prix) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Lesprincipaux indices de Wall Street ont chuté de 1 % jeudi, les valeurs financières accusant le coup, alors que la flambée des prix du pétrole vers les 100 dollars le baril a ravivé les craintes d'inflation et que les investisseurs ont surveillé de près les inquiétudes croissantes dans le secteur du crédit privé.

Les prix du brut ont bondi après que deux pétroliers ont été incendiés dans les eaux irakiennes lors de frappes iraniennes apparentes , dans le cadre d'attaques plus larges sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient. Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que le détroit d'Ormuz devrait rester fermé en tant qu'outil de pression.

Les actions des compagnies aériennes du S&P 500 .SPLRCALI , très sensibles aux coûts du carburant, ont chuté de 3,4 % et sont en passe d'enregistrer leurs plus fortes pertes mensuelles depuis un an. Les croisiéristes Norwegian NCLH.N et Royal Caribbean RCL.N ont également chuté de plus de 2,5%.

Les sociétés énergétiques Occidental OXY.N ont gagné 3,3% et ConocoPhillips COP.N a augmenté de plus de 1,4%.

Les investisseurs examinent également de près le marché du crédit privé, d'une valeur d'environ 2 000 milliards de dollars, à la suite d'une série de problèmes de crédit qui ont fait surface ces derniers mois et la société suisse de capital-investissement Partners Group a averti que les taux de défaillance du crédit privé pourraient doubler au cours des prochaines années.

Morgan Stanley MS.N a chuté de 4,3 % après avoir limité les rachats dans l'un de ses fonds de crédit privé, à la suite de mesures similaires prises par Blackstone BX.N et BlackRock BLK.N au début du mois. Blackstone et BlackRock ont perdu plus de 1 % chacun. JPMorgan Chase JPM.N a réduit la valeur de certains prêts accordés à des fonds de crédit privés jeudi.

Le secteur financier du S&P 500 .SPSY a perdu 1,5%, les banques Citigroup C.N et Goldman Sachs GS.N ayant baissé de plus de 3%.

"La question est de savoir combien de personnes ont ces données dans leurs livres de comptes. Où sont-elles marquées? S'agit-il de produits dérivés? Nous devons surveiller cela de très près car les choses s'effilochent rapidement", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

A 9:55 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 582,01 points, soit 1,23%, à 46 835,26, le S&P 500 .SPX a perdu 76,10 points, soit 1,12%, à 6 699,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 312,95 points, soit 1,38%, à 22 403,18.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 2,53 points à 26,77, tandis que l'indice Russell des petites capitalisations .RUT , sensible aux taux, perdait 1,8%.

Les marchés mondiaux ont été bouleversés ce mois-ci par la guerre opposant les États-Unis et Israël à l'Iran, qui a perturbé l'approvisionnement en pétrole et en gaz et fait grimper en flèche les prix du brut, compliquant ainsi les plans d'assouplissement de la politique monétaire des banques centrales mondiales.

Goldman Sachs a repoussé sa prévision de la prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale à septembre, contre juin auparavant. Les contrats à terme sur le marché monétaire montrent que les opérateurs n'envisagent plus qu'une baisse d'un quart de point d'ici décembre, alors qu'ils prévoyaient deux baisses avant le conflit.

L'Agence internationale de l'énergie a déclaré que le monde était confronté à la plus grande perturbation de l'approvisionnement en pétrole jamais observée.

En outre, Washington a déclaré qu'il lançait deux nouvelles enquêtes commerciales sur la capacité industrielle excédentaire de 16 partenaires commerciaux majeurs et sur le travail forcé, dans une démarche prévue de longue date, afin de rétablir la pression tarifaire.

L'opérateur d'applications de rencontres Bumble BMBL.O a bondi de 37% jeudi après avoir annoncé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre supérieur aux estimations. Le distributeur discount Dollar General DG.N a chuté de 7,3% après avoir annoncé des ventes comparables annuelles inférieures aux estimations.

Les sociétés chimiques LyondellBasell LYB.N et Dow DOW.N ont augmenté respectivement de 3,7% et 5,7% après une mise à jour de Citigroup sur les nouvelles opportunités d'exportation résultant de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Sur le front des données, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé la semaine dernière, ce qui pourrait contribuer à apaiser les craintes d'une détérioration du marché du travail après une baisse inattendue de l'emploi en février.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,44 contre 1 sur le NYSE et de 3,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et 12 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux records et 62 nouveaux records à la baisse.