Wall St bondit après que Powell ait fait allusion à une possible baisse des taux de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 1,99%, S&P 500 1,61%, Nasdaq 2%

Les traders considèrent désormais qu'il y a près de 90 % de chances que les taux d'intérêt soient abaissés en septembre

Le S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de baisse si les gains se maintiennent

Intuit chute après avoir annoncé une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre inférieure aux estimations

(Mise à jour des mouvements de titres en pourcentage, des cotations) par Shashwat Chauhan, Sanchayaita Roy et Carolina Mandl

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés vendredi, les investisseurs ayant salué les commentaires de M. Powell, président de la Réserve fédérale américaine, qui a fait allusionà une possible baisse des taux d'intérêt lors de son discours très attendu au symposium de Jackson Hole.

Ses commentaires ont ouvert la porte à une baisse des taux lors de la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, bien que M. Powell ait souligné l'importance des données sur l'emploi et l'inflation qui seront disponibles d'ici là.

"La Fed, ou du moins Powell, s'oriente vers une position plus dovish afin de soutenir le marché de l'emploi qui s'affaiblit. C'est en fait un changement dovish que nous voyons dans la politique de la Fed qui correspond aux récentes attentes du marché", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Le fait que la Fed se prépare maintenant à donner au marché cette baisse de taux de 25 points de base, au moins ce qu'ils attendaient, crée évidemment beaucoup d'euphorie", a-t-elle ajouté.

Les traders ont augmenté les paris sur une baisse des taux en septembre après les commentaires de M. Powell, plaçant maintenant près de 90 % de chances d'une réduction, contre environ 75 % avant les remarques de M. Powell.

A 13h57, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 887,83 points, soit 1,99%, pour atteindre 45 680,14, atteignant ainsi un record historique.

Le S&P 500 .SPX a gagné 102,14 points, soit 1,61%, à 6 472,31 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 421,85 points, soit 2,00%, à 21 520,79.

Dixdes 11 sous-secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD bondissant deprès de 3%, tandis quecelui des services de communication a grimpé de 2,3%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a grimpé de 3,3%, tandis que la plupart des actions de croissance des mégacapitalisations ont également bondi. Tesla TSLA.O a mené les gains avec une hausse de 5,7 %.

L'indice Russell 2000 .RUT , sensible aux taux d'intérêt, a bondi de 3,9 %, atteignant son plus haut niveau depuis le début de l'année.

Si les gains actuels se maintiennent, l'indice S&P 500 devrait mettre fin à une série de cinq jours de pertes, après qu'une chute généralisée des valeurs technologiques lourdes a pesé sur les actions américaines cette semaine.

Le Dow Jones et le S&P 500 étaient en passe de réaliser de légers gains hebdomadaires, tandis que le Nasdaq était en passe d'enregistrer des baisses hebdomadaires marginales.

Les actions américaines ont fortement rebondi depuis les creux d'avril, lorsque les marchés ont été ébranlés par les annonces de M. Trump concernant les droits de douane. Récemment, les indices ont retrouvé des niveaux record.

Une série de bénéfices solides, l'optimisme concernant les accords commerciaux et les chances croissantes de réduction des taux d'intérêt ont été parmi les principaux moteurs de la hausse, bien que certaines inquiétudes persistent.

"Les investisseurs applaudent les commentaires de M. Powell comme s'il s'agissait du début d'une parade de réduction des taux d'intérêt. Mais une seule baisse ne fera pas bouger l'aiguille des dépenses de consommation. La grande question est de savoir si cela marque un véritable tournant dans la politique de la Fed - ou si la hausse des tarifs douaniers la forcera à freiner avant même que ce changement ne commence", a déclaré Zak Stambor, analyste principal pour la vente au détail et le commerce électronique chez Emarketer.

Plus tôt dans la journée, UBS Global Wealth Management a relevé son objectif de fin d'année pour le S&P 500 pour la deuxième fois en deux mois, pariant sur la solidité des bénéfices des entreprises, l'apaisement des tensions commerciales et les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Parmi les autres valeurs en hausse, Intuit INTU.O a chuté de 4,8% après que le fabricant de TurboTax ait prévu une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations des analystes en raison de la faible performance de sa plateforme marketing Mailchimp.

Workday WDAY.O a perdu 3,2% après que le fournisseur de logiciels de ressources humaines ait fourni des perspectives en ligne pour le trimestre en cours.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 10,61 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 520 nouveaux plus hauts et 39 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 152 nouveaux sommets et 40 nouveaux planchers.