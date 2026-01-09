Wall St augmente après un rapport sur l'emploi en demi-teinte ; la décision sur les tarifs douaniens est sous les feux de la rampe

Indices en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,38%

Les emplois non agricoles augmentent moins que prévu en décembre

La décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniens de Trump est attendue

Intel en hausse après que Donald Trump a déclaré avoir rencontré son directeur général

(Mise à jour après l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Les principaux indices de Wall Street ont légèrement augmenté vendredi après qu'un rapport sur l'emploi plus faible que prévu a maintenu les paris sur les réductions des taux d'intérêt américains intacts, tandis que l'attention s'est déplacée vers une décision prochaine de la Cour suprême sur les tarifs douaniens du président Donald Trump.

Un rapport du département du Travail a montré que les emplois non agricoles ont augmenté de 50 000 en décembre, contre une hausse estimée à 60 000, selon les économistes interrogés par Reuters. Le taux de chômage a baissé à 4,4 %, légèrement en dessous des 4,5 % attendus.

Les opérateurs ont augmenté leurs paris sur une pause dans les réductions de taux d'intérêt en janvier à la suite de ce rapport. Ils tablent toujours sur un assouplissement d'environ 54 points de base en 2026, selon les données compilées par LSEG.

"Il est désormais difficile d'affirmer que le marché du travail est en train de s'effondrer et qu'il a un besoin urgent de soutien monétaire", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management.

"Toutefois, la situation est loin d'être claire: la croissance de la masse salariale a été inférieure aux attentes et les révisions à la baisse des mois précédents ont fait passer la moyenne mobile sur trois mois en territoire négatif."

Tous les principaux secteurs de l'indice S&P ont évolué dans le vert, l'indice des services publics .SPLRCU étant en tête des gains avec un bond de 1,5 %. TD Cowen a commencé à couvrir plusieurs titres de services publics, notamment Constellation Energy CEG.O et Entergy ETR.N . Les actions de ces sociétés ont augmenté de 4 % et de 2 %, respectivement.

Par ailleurs, la plus haute juridiction des États-Unis devrait rendre une décision sur la légalité des droits de douane imposés par Trump dès vendredi. Les traders s'attendent à une volatilité accrue sur les marchés financiers si la Cour les rejette . Les juges ont déjà exprimé leur scepticisme quant à l'autorité de M. Trump pour imposer les tarifs douaniers.

L'annulation des droits de douane pourrait avoir un impact sur les recettes publiques , mais le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré jeudi qu'il s'inquiétait davantage de la perte de l'effet de levier de Trump que des recettes.

À 09:41 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 153,49 points, ou 0,31%, à 49 419,60, le S&P 500

.SPX a gagné 25,42 points, ou 0,37%, à 6 946,88 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 88,49 points, ou 0,38%, à 23 568,50.

Les trois indices sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires pour la première semaine complète de 2026, le Dow étant en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la dernière semaine de novembre.

Intel INTC.O a gagné 2,6 % après que Donald Trump a déclaré qu'il avait eu une "excellente réunion " avec le directeur général du fabricant de puces, Lip-Bu Tan.

Les actions de General Motors GM.N ont glissé de 2,2% après que le constructeur automobile a déclaré jeudi qu'il prendrait une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques.

Les actions des prêteurs hypothécaires ont augmenté un jour après que Donald Trump a déclaré qu'il ordonnait à ses représentants d'acheter 200 milliards de dollars d'obligations hypothécaires pour réduire les coûts du logement.

LoanDepot LDI.N a bondi de 19%, Rocket Companies RKT.N a gagné 6,1% et Opendoor Technologies OPEN.O a augmenté de 12,7%.

Vistra VST.N a bondi de 13 % après que Meta Platforms

META.O a conclu des accords de 20 ans pour acheter de l'électricité provenant des centrales nucléaires de la société.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,76 contre 1 sur le NYSE et de 2,32 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux records et 10 nouveaux records à la baisse.