Wall St atteint son plus bas niveau en une semaine, l'incertitude sur les tarifs douaniers ayant entamé le moral des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en baisse: Dow 1,17%, S&P 500 1,46%, Nasdaq 1,84%

*

PepsiCo gagne après qu'Elliott ait révélé une participation de 4 milliards de dollars

*

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots atteignent un niveau record

(Mise à jour avec les niveaux de l'après-midi) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street ont chuté à leur plus bas niveau en une semaine mardi, les investisseurs revenant d'un long week-end de vacances confrontés à une nouvelle incertitude quant à la légalité des tarifs douaniers de Donald Trump.

Vendredi, une cour d'appel américaine divisée a statué que la plupart des droits de douane de Donald Trump étaient illégaux , mais a autorisé leur maintien jusqu'au 14 octobre. L'administration Trump peut encore faire appel auprès de la Cour suprême.

Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté mardi, ceux des bons à 30 ans US30YT=RR atteignant leurs niveaux les plus élevés depuis plus d'un mois, ce qui a pesé sur les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a également atteint son plus haut niveau depuis plus de quatre semaines et était en hausse de 3,2 points à19,3.

"Avec moins de recettes fiscales, ils (les États-Unis) auront un taux de financement plus élevé parce qu'ils doivent payer des factures et qu'ils perdent une source de revenus", a déclaré Michael Matousek, négociateur en chef chez U.S. Global Investors, soulignant les préoccupations fiscales potentielles si la décision est confirmée.

A 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 533,57 points, soit 1,17%, à 45 010,81, le S&P 500 .SPX a perdu 94,73 points, soit 1,46%, à 6 365,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 395,27 points, soit 1,84%, à 21 060,28.

La plupart des secteurs du S&P 500 ont évolué dans le rouge, les valeurs technologiques .SPLRCT étant les plus pénalisantes. Nvidia NVDA.O a chuté de 3,8%, Apple AAPL.O a perdu 2%, tandis que Microsoft MSFT.O a perdu 1,2%.

A l'inverse, un gain de 2,6% de PepsiCo PEP.O après qu'Elliott Management ait révélé une participation de 4 milliards de dollars dans le géant des boissons, lançant une campagne activiste, a maintenu les actions des biens de consommation de base .SPLRCS à flot .

Par ailleurs, la prudence a prévalu avant la publication du rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, prévu vendredi, qui suivra le rapport mensuel sur les emplois privés et les offres d'emploi.

Les marchés évaluent à91,2 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Fed à la fin du mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'inclinaison dovish des investisseurs est survenue après le faible rapport sur l'emploi de juillet , le président de la Fed Jerome Powell reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail lors du symposium de Jackson Hole, aidant le S&P 500 et le Dow à enregistrer leur quatrième mois consécutif de gains en août.

Le Nasdaq a enregistré son cinquième gain mensuel consécutif le mois dernier.

"Si vous voyez des indications que l'économie progresse et que le chômage diminue, c'est un bon signe... (Powell) pourrait attendre pour fixer les taux afin de ne pas essayer de surchauffer l'économie", a déclaré Michael Matousek.

Les marchés entrent également dans un mois de septembre saisonnièrement maussade qui, selon DataTrek Research, est le seul mois depuis 1958 où les rendements moyens du S&P 500 sont négatifs.

Une annonce de Donald Trump concernant le ministère américain de la défense, plus tard dans la journée, sera également surveillée.

En ce qui concerne les actions, les mineurs d'or ont progressé après que les prix des lingots ont atteint un niveau record. Les actions cotées aux États-Unis de Harmony Gold

HMY.N ont augmenté de 7,3 %,Barrick Mining B.N a gagné 1,5 % et Newmont NEM.N a ajouté 1,9 %.

Kraft Heinz KHC.O a chuté de 6,4%. Le géant des produits emballés se scindera en deux sociétés cotées sur le site .

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 3,61 contre 1 sur le NYSE et de 2,79 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 71 nouveaux records et 75 nouveaux records à la baisse.