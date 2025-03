AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendu en nette hausse en pré-marché. Le Wall Street Journal a affirmé hier soir que la chaîne américaine de pharmacies s’apprêtait à conclure un accord en vue de son rachat par la société de capital-investissement Sycamore Partners pour un montant de 11,30 à 11,40 dollars par action en numéraire, soit 9,76 et 9,85 milliards de dollars en tout. Le quotidien new-yorkais précise que l’accord devrait être conclu dès jeudi.

Walgreens soutenu par des rumeurs de rachat par Sycamore pour plus de 9 milliards de dollars

