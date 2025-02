Walgreens devra payer plus de 987 millions de dollars

(AOF) - Walgreen est attendu en baisse : le groupe de pharmacies devra payer plus de 987 millions de dollars conformément à une sentence arbitrale qui a donné raison à la société de télémédecine PWNHealth, selon la décision rendue lundi par un juge fédéral du Delaware. Selon Reuters, le juge Richard Andrews a rejeté l'argument de Walgreens selon lequel la décision de l'arbitre dans un litige contractuel concernant les tests Covid-19 était "flagrante et inappropriée" et s'est rangé du côté de PWNHealth.

AOF - EN SAVOIR PLUS