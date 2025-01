Walgreens Boots: recul de 23% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25 un BPA ajusté de 0,51 dollar, en recul de 23,4% à changes constants, pour des revenus de 39,5 milliards, en progression de 6,9% hors effets de changes.



La chaine de pharmacies explique la baisse du BPA par 'un recul des ventes au détail aux États-Unis et les gains sur les cessions-bail de l'année précédente, en partie contrebalancés par les économies de coûts et la croissance des soins de santé aux États-Unis'.



'Si notre redressement prenne du temps, nos premiers progrès renforcent notre croyance en un modèle d'exploitation durable mené par les pharmacies de détail', selon son CEO Tim Wentworth, qui confirme tabler sur un BPA ajusté annuel entre 1,40 et 1,80 dollar.





Valeurs associées WALGREENS BOOTS 9,22 USD NASDAQ -4,65%