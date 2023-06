Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Walgreens Boots: objectifs de BPA abaissés pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Walgreens Boots Alliance annonce abaisser ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre quatre et 4,05 dollars, contre 4,45 à 4,65 dollars en fourchette-cible précédente.



La chaine de drugstores explique que cet abaissement vise à tenir compte des conditions de la consommation, d'une contribution plus faible de la Covid-19 et d'une vision plus prudente des perspectives macroéconomiques.



Sur son troisième trimestre comptable, Walgreens a vu son BPA ajusté augmenter de 3,3% à un dollar, pour des revenus en croissance de 8,6% à 35,4 milliards de dollars (respectivement 3,6% et 8,9% à taux de change constant).



A titre préliminaire pour l'exercice 2023-24, le groupe table sur une croissance de son résultat opérationnel ajusté dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre, une croissance qui surpasserait celle de son BPA ajusté.





