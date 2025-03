Walgreens Boots Alliance racheté par le fonds Sycamore

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Bien que nous progressions dans la mise en œuvre de notre ambitieuse stratégie de redressement, la création de valeur significative nécessitera du temps, de la concentration et des changements qui seront mieux gérés en tant qu'entreprise non cotée", affirme Tim Wentworth, directeur général de Walgreens Boots Alliance. "Sycamore dispose d'une solide expérience en matière de redressement réussi d'entreprises de vente au détail".

(AOF) - Walgreens Boots Alliance (WBA) est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de son rachat par une entité affiliée à Sycamore Partners une société de capital-investissement spécialisée dans les secteur du commerce de détail, de la consommation et de la distribution. La valeur totale de la transaction pourra atteindre 23,7 milliards de dollars. Les actionnaires de WBA recevront 11,45 dollars par action en espèces à la clôture de la transaction et jusqu'à 3 dollars par action issus des participations de WBA dans VillageMD.

