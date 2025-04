Walgreens Boots Alliance dépasse les attentes trimestrielles

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La chaîne américaine de pharmacies en cours de rachat par le fonds Sycamore Partners, affiche un bénéfice par action de 0,63 dollar contre un consensus de 0,53 dollar, pour un chiffre d'affaires de 30,38 milliards de dollars (29,67 milliards attendus). Elle a cependant retiré ses prévisions annuelles du fait de son rachat qui devrait déboucher sur un retrait de la cote.

" Les résultats du deuxième trimestre reflètent une gestion rigoureuse des coûts et une amélioration du secteur de la santé aux États-Unis" souligne le CEO Tim Wentworth, soulignant que "d'importantes transactions judiciaires ont entraîné un flux de trésorerie disponible négatif persistant".

"Nous en sommes encore aux premiers stades de notre plan de redressement et continuons de penser qu'une création de valeur significative nécessitera du temps, une concentration accrue et un équilibre entre les besoins de trésorerie futurs et les investissements nécessaires pour s'adapter à l'évolution du secteur de la pharmacie et de la distribution. "

