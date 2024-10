Walgreens Boots Alliance annonce la fermeture de 1200 points de vente

(AOF) - Walgreens Boots Alliance est attendu en hausse de plus de 4% en pré-marché à Wall Street. La chaîne américaine de pharmacies annonce 1 200 fermetures de points de vente au cours des trois prochaines années, dont quelque 500 au cours de l'exercice 2025, "ce qui aura un effet immédiatement positif sur le bénéfice par action ajusté et le flux de trésorerie disponible". Le groupe table sur un bénéfice par action ajusté 2025 entre 1,40 et 1,80 dollar, la croissance des secteurs de la santé et de l'international aux États-Unis étant plus que compensée par d'autres postes.

Le déclin de la pharmacie de détail aux États-Unis, un taux d'imposition effectif plus élevé et des contributions plus faibles des bénéfices de cession-bail et de Cencora pèseront sur les comptes.

Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 0,39 dollar sur le quatrième trimestre, en baisse de 40,8 % à taux de change constant, en raison de la pression sur les remboursements nets, de l'annulation des provisions pour primes d'encouragement et des gains de cession bail de l'année précédente, en partie compensés par des économies de coûts et la croissance dans le secteur de la santé aux États-Unis.

Les ventes du quatrième trimestre ont augmenté de 6,0 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 37,5 milliards de dollars, en hausse de 6,1 % à taux de change constant.

AOF - EN SAVOIR PLUS