Walgreen Boots: chute de 40% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance publie un BPA ajusté de 0,38 dollar pour son troisième trimestre 2024-25, contre 0,63 dollar un an auparavant, malgré des revenus en croissance de 7,2% à 39 milliards de dollars (+6,9% à changes constants).



'Ces résultats reflètent l'amélioration continue de notre activité soins de santé aux États-Unis et nos initiatives de réduction des coûts, tandis que nous avons continué de constater de faibles ventes sur étagère aux États-Unis', selon Tim Wentworth.



'Nous restons concentrés sur notre plan de redressement, qui nécessitera du temps, une concentration disciplinée et une approche équilibrée pour gérer les besoins de trésorerie futurs avec les investissements nécessaires', poursuit le CEO de la chaine de drugstores.



Compte tenu de la transaction annoncée en mars, en vertu de laquelle elle sera acquise par des entités affiliées à Sycamore Partners et doit donc être retirée de la cote au dernier trimestre 2025, la société ne donne plus de prévisions annuelles.







