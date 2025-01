Waga Energy va produire du biométhane dans le comté de Kern pour alimenter l’Université de Californie

Waga Energy a signé un contrat avec Kern County Public Works, organisme public en charge du traitement des déchets dans le comté de Kern (Californie, USA), pour valoriser le biogaz du site de stockage des déchets de Bakersfield sous forme de biométhane, grâce à sa technologie propriétaire brevetée WAGABOX®. La production de biométhane du site sera injectée dans le réseau de gaz local et vendu par Waga Energy à l’Université de Californie dans le cadre d’un contrat d’achat privé conclu pour une durée de 20 ans (contrat « BPA » pour "Biomethane Purchase Agreement").

Il s’agit du troisième projet d’injection de biométhane engagé par l’entreprise en Californie, et du quinzième aux États-Unis, ou trois unités de production sont déjà en service : deux modules cryogéniques vendus à Air Liquide, et une première unité WAGABOX® mise en exploitation en mars dernier à Bath, dans l’état de New York.

Dix ans après sa création, Waga Energy exploite 30 unités de production de biométhane en France, en Espagne, au Canada et aux États-Unis, et 17 autres sont en construction en France, en Italie, au Canada et aux États-Unis.