Waga Energy: signe un accord avec le comté de Chester information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 09:49









(CercleFinance.com) - La société a signé un accord avec la Chester County Solid Waste Authority (CCSWA), autorité publique en charge de la gestion des déchets du comté de Chester (Pennsylvanie, États-Unis), pour produire du biométhane sur le Centre de stockage et de valorisation de déchets de Lanchester situé sur la commune de Narvon.



Dans le cadre de ce projet, Waga Energy va construire une unité d'épuration utilisant sa technologie brevetée WAGABOX®, permettant de produire du biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, à partir du biogaz émis par la dégradation des matières organiques contenues dans les déchets.



L'unité WAGABOX® pourra traiter jusqu'à 3 200 m3/h de gaz brut et produire ainsi environ 130 GWh de biométhane par an. Sa production évitera l'émission de 21 500 tonnes d'eqCO2 par la substitution du gaz naturel.



Il s'agit du sixième projet engagé par Waga Energy aux États-Unis.



Guénaël Prince, président-directeur général de Waga Energy Inc. (USA), a déclaré : ' En choisissant la technologie de référence, le Centre de stockage et de valorisation de déchets de Lanchester va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en générant des revenus supplémentaires. '





