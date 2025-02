Waga Energy ouvre une filiale au Brésil

Waga Energy, spécialiste de la valorisation du biogaz des sites de stockage de déchets sous forme de biométhane, a créé une filiale au Brésil, dont le siège social se trouve à São Paulo.

Le Brésil compte environ 3 850 sites de stockage, dont certains sont déjà équipés de dispositifs de captation du biogaz. Le gouvernement incite les exploitants à réduire les émissions de méthane de ces sites, et encourage la production du biométhane pour décarboner les transports. Le pays accueillera en novembre prochain la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 30) dans la ville de Belém.

Dix ans après sa création dans la région de Grenoble, Waga Energy est désormais implantée en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et au Brésil. L’entreprise exploite 30 unités de production de biométhane et 18 autres sont en construction, principalement aux États-Unis.