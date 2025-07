Waga Energy obtient un prêt de 16 millions d’euros pour refinancer trois unités de production au Canada

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a contracté un prêt de 25 millions de dollars canadiens (environ 16 M€) auprès des sociétés de services financiers Equitable® et Empire Life, basées en Ontario (Canada). Ce prêt d’une maturité de 19 ans servira à refinancer les trois unités WAGABOX® en service à Saint-Étienne-des-Grés, Chicoutimi et Cowansville (Québec, Canada), représentant une capacité installée cumulée de 185 GWh (666 TJ) par an.

Le financement servira à rembourser les dettes de construction et à renforcer la trésorerie du Groupe, en vue de soutenir le développement de nouveaux projets de production de biométhane au Canada et à l’international.

Il s'agit du premier refinancement de Waga Energy au Canada. À ce jour, le Groupe exploite sept unités de production de biométhane en Amérique du Nord, et 13 autres sont en construction au Canada et aux États-Unis.