Waga Energy obtient un financement pour ses premiers projets aux Etats-Unis

(AOF) - Waga Energy Inc., filiale américaine du groupe Waga Energy, a conclu un financement de 60 millions de dollars avec le gestionnaire d’actifs Eiffel Investment Group pour financer la construction de quatre unités de production de biométhane aux États-Unis. Il s’agit du premier financement obtenu par Waga Energy aux États-Unis. Cette opération a pour objet le financement des quatre premiers projets de Waga Energy aux États-Unis, dont l'unité Wagabox du Comté de Steuben à Bath (État de New York).

Une fois en exploitation, ces quatre unités pourront produire au total jusqu'à 495 GWh de biométhane par an et éviter l'émission de plus de 80 000 tonnes d'eqCO2 par an dans l'atmosphère.

Il s'agit de la deuxième collaboration entre Waga Energy et Eiffel Investment Group. En 2020, le fonds Eiffel Gaz Vert avait accordé à Waga Energy un financement obligataire de 20 millions d'euros pour financer la construction de quatre unités Wagabox en France. Ce financement a été intégralement remboursé en 2022.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.