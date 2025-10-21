Waga Energy monétise un premier crédit d’impôt aux États-Unis d'environ 3,8 millions de dollars

(AOF) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, a finalisé, le 14 octobre dernier, la première monétisation d’un crédit d’impôt américain (Investment Tax Credit - ITC) pour le projet Wagabox du comté de Steuben, dans l’État de New York. Ce crédit d’impôt à l’investissement, instauré dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA), est une aide fédérale visant à encourager l’investissement privé dans les infrastructures d’énergie renouvelable.

La monétisation du crédit d'impôt du comté de Steuben représente un montant net estimé à environ 3,8 millions de dollars, après la prise en compte des frais associés (y compris la commission de courtage, la prime d'assurance, ainsi que les honoraires juridiques et fiscaux).

