Waga Energy lance un projet de production de biométhane en Italie

Waga Energy a signé un partenariat de 10 ans avec Centro Servizi Ambiente Impianti (CSAI), société détenue par le groupe Iren, pour produire du biométhane sur le site de stockage de déchets de Podere Rota à Terranuova Bracciolini, en Toscane (Italie). Dans le cadre de ce projet, Waga Energy achètera à CSAI le biogaz issu des déchets enfouis pour le valoriser sous forme de biométhane, substitut renouvelable du gaz naturel fossile, grâce à sa technologie brevetée WAGABOX®. Le biométhane sera injecté dans le réseau de transport de gaz italien, et vendu à un énergéticien dans le cadre d’un contrat d’achat privé de 10 ans (contrat « BPA » ou Biomethane Purchase Agreement).

L’unité WAGABOX® de Terranuova Bracciolini sera mise en service en 2026 et produira jusqu’à 29 GWh de biométhane par an, soit la consommation annuelle d’environ 3 400 foyers italiens. Le projet évitera l’émission d’environ 5 900 tonnes d’eqCO2 par an en substituant du gaz renouvelable au gaz naturel fossile.

Fermée depuis 2022 et en phase de post-exploitation, le site de Podere Rota continue de produire du biogaz, aujourd’hui valorisé sous forme d’électricité par des moteurs. L’unité WAGABOX® garantira un rendement énergétique supérieur et fournira une énergie locale et renouvelable, pouvant aisément être stockée et transportée grâce aux infrastructures gazières existantes, et contribuant à réduire l’usage des ressources fossiles dans le transport, l’industrie et le chauffage.